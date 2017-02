Muzeul de Artă Constanţa găzduieşte vineri, 24 februarie 2017, începând cu ora 9.00, cel de-al doilea atelier din cadrul proiectului „Da’De Ce (nu) îmi iubesc țara?”, proiect pe care îl implementează în parteneriat cu Asociația Da’DeCe din Bucureşti - promotorul de proiect -, Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti şi Muzeul de Artă din Cluj.

La cel de-al doilea atelier vor participa elevii din clasa a-IV-a A, de la Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu”, clasa doamnei învățătoare Elisei Elena Daniela. Aceștia se vor întâlni cu artista Ana Bănică și actorul Nicodim Ungureanu.

Atelierul se va desfășura în Centrul pentru Educaţie Interculturală, aflat în incinta muzeului, unde s-a organizat și o expoziție cu lucrările realizate de grupul țintă din proiectul „Centrul pentru Educație Interculturală (C.P.E.I.C.)”, proiect finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european. Expoziția realizată cu lucrările grupului țintă din proiectul finanțat prin granturi SEE va fi deschisă până la sfârșitul lunii martie 2017, când se vor finaliza și atelierele din proiectul actual, și are rolul de a se constitui ca punct de întâlnire a copiilor participanți la atelier cu arta contemporană.

Prin proiectul „Da’De Ce (nu) îmi iubesc țara?”, cei patru parteneri şi-au propus să interogheze sentimentul de patriotism într-o manieră colaborativă, prin întâlnirea creativă dintre copii și artiști și prin organizarea unei campanii naționale pe diferite canale media.

Evenimentul face parte din proiectul „Da’De Ce (nu) îmi iubesc țara?” și este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.