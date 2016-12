„Dă o speranţă” de 1 iunie!

Campania umanitară „Dă o speranţă!” a devenit o tradiţie pentru oraşul Constanţa. Iniţiată acum patru ani de Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”, campania îşi propune să întindă o mână de ajutor copiilor şi adulţilor chinuiţi de boli. Iniţiativa a venit în sprijinul a zeci de cazuri disperate care nu-şi găseau alinarea şi riscau să piardă lupta cu viaţa din cauza lipsurilor materiale. Şansa lor au fost oamenii cu suflet mare care au dat din puţinul lor şi celor care aveau nevoi mai multe. În fiecare an, ediţiile au fost un succes pentru că mulţi dintre cei care au apelat la ajutor şi-au recăpătat sănătatea şi dorinţa de a trăi. Pentru oamenii cu care soarta a fost mai puţin darnică s-a organizat şi în acest an, pentru al cincilea an la rând, în perioada 15 mai - 15 iunie, campania cu strângere de fonduri „Dă o speranţă!”. Au fost selectate zece cazuri grave, cei mai mulţi copii transformaţi mult prea devreme în adulţi. Ca în fiecare an, cotidianul „Telegraf” s-a alăturat campaniei, împreună cu Neptun TV, dar şi cu Radiourile Constanţa, Neptun şi Mamaia. Cel mai important moment al iniţiativei umanitare este emisiunea TELEDON „Dă o speranţă” organizată, sâmbătă, în 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, la Maritimo Shopping Center, începând cu ora 15.00. Emisiunea va fi transmisă în direct de Neptun TV. Gazda evenimentului va fi cunoscuta artistă Luminiţa Anghel, o femeie puternică, o mamă dedicată şi, nu în ultimul rând, fost subsecretar de stat la Autoritatea pentru Drepturile Copilului.

APEL LA CONSTĂNŢENI Promotorul dintotdeauna al acestei iniţiative este preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Este omul care se gândeşte mereu la oamenii cu handicap şi copiii neajutoraţi pe care lipsurile financiare îi depăşesc şi îndeamnă toţi constănţenii să participe la iniţiativa sa. “Şi un leu dacă dă fiecare este suficient să ajutăm aceste zece cazuri. Eu, ca preşedinte al CJ, la fiecare şedinţă am acordat bani, acolo unde legea nu a mai putut să ajute astfel de cazuri sau sistemul medical nu a putut să intervină, nici măcar cel european. De această dată, societatea civilă, cetăţenii, firmele private, asociaţiile, ONG-urile trebuie să dea un semnal că suntem uniţi şi că împreună îi putem ajuta pe semenii noştri să treacă peste problemele pe care le au. Numai aşa, ajutând aceste suflete nenorocite, putem la rândul nostru să ne mântuim”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

ZECE CAZURI CARE AU NEVOIE DE AJUTOR Vă redăm mai jos cele opt cazuri care au nevoie disperată de ajutorul nostru: Buruiană Cătălin - 40 ani, diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, gonartroză bilaterală anchilozantă şi coxartroză bilaterală, artropatie psoriazică; Tudorache Niţă-Andrei - 6 ani, diagnosticat cu întârziere în dezvoltare neuropsihică, sindrom hiperkinetic; Ruse Adrian-Răzvan - 5 ani, diagnosticat cu tetralogie Fallot şi defect septal ventricular; Teodorescu Delia - 12 ani, diagnosticată cu malformaţie congenitală la pleoapa dreaptă şi papilom nazal; Vintilă Ionuţ-Ilie - 14 ani, diagnosticat cu sarcom Ewing antebraţ drept operat, metastaze pulmonare; Burlacu Felicia, Burlacu Dorin, Burlacu Ciprian - 5 ani, 6 ani şi respectiv 7 ani, prezintă întârzieri în dezvoltare şi deficit de atenţie; Drăgan Robert-Alexandru - 16 ani, diagnosticat cu retard mintal uşor, hipoacuzie medie, dislalie polimorfă, ADHD; Militaru Andreea-Liliana - 7 ani, diagnosticată cu sechele PCI; diplegie cu mers independent imposibil; retard în dezvoltare psihomotorie.

Vă invităm să-i ajutaţi pe copii

Oricine poate face donaţii în cele două conturi deschise: BCR Constanţa - RO58 RNCB 0114 0320 5734 0064 - EURO; BCR Constanţa RO85 RNCB 0114 0320 5734 0063 - RON. De asemenea, se pot face donaţii în lei sau euro, şi la numerele de telefon cu suprataxă apelabile doar în reţeaua Romtelecom, astfel: 0900 900 352 (pentru 5 euro) şi 0900 900 350 (pentru 10 euro).