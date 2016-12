„DĂ O SPERANŢĂ” pentru Eugenia Cristina!

Eugenia Cristina Maican este o adolescentă în vîrstă de 13 ani, care, în loc să se bucure de viaţă, de clipele frumoase alături de familie, prieteni, colegi, se luptă cu o boală cumplită. Cristina suferă de leucemie acută mieloidă M1 şi este internată într-o clinică din Italia, dar pentru a se vindeca are nevoie de operaţie şi de tratament costisitor. Povestea dureroasă a familiei Maican a început anul trecut, cînd părinţii au observat că fetiţa lor este din ce în ce mai obosită şi se plînge de dureri. În urma unor analize, adolescenta a fost trimisă la Spitalul „Marie Curie” din capitală, iar apoi, la o clinică din Italia, unde se află şi în prezent, pentru tratament.

Pentru ca Eugenia Cristina Maican să se poată bucura din nou de viaţă, are nevoie de aproximativ 40.000 de euro, costurile operaţiei şi tratamentului care se pot efectua la clinica din Italia. Cazul Cristinei face parte din campania „DĂ O SPERANŢĂ”, iniţiată de Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campanie care se va încheia cu o emisiune teledon, pe 11 aprilie. „Sperăm din tot sufletul că acest teledon ne va ajuta! Nu sînt cuvinte să poţi descrie ceea ce simţi atunci cînd afli că propriul copil este bolnav!”, a spus Nicu Maican, tatăl Cristinei.

În afară de Cristina, mai au nevoie de ajutor şi Maria Franga, în vîrstă de numai şase ani, care are nevoie de tratament pentru autism, sindrom piramido-ataxic. Alexandru Mircea Coteţ este un copil de doar zece ani, care are nevoie de tratament după o operaţie de drenaj şi o operaţie de tumoare pe cerebel. De asemenea, Nicoleta Alexandra Vrăbiescu, în vîrstă de zece ani, suferă de anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald şi are nevoie de investigaţii şi tratament. Georgiana Narcisa Şerban, de 16 ani, are nevoie de tratament pentru tetrapareză spastică, epilepsie generalizată şi operaţie pentru miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic. Ioana Leca Ştefan, în vîrstă de 29 de ani, pentru a se simţi mai bine, trebuie să fie supusă la analize medicale şi tratament pentru astm bronşic corticodependent, TBC pulmonar secundar, fibroză pulmonară. Mihaela Blaga, de 32 de ani, are nevoie de tratament pentru tumoră cerebrală parietală parasagital stînga infiltrativă gradul I, iar Veronica Stanciu, de 41 de ani, are nevoie de analize medicale, tratament pentru leucemie mioblastica acută şi sindrom mielodisplazic.

Neptun TV va transmite în direct teledonul „Dă o speranţă” şi on-line, pe site-ul www.tvneptun.ro. Teledonul va fi o emisiune maraton bazată pe interviuri cu beneficiarii banilor, prezentarea materialelor înregistrate, intervenţii ale invitaţilor şi la fiecare oră, bilanţuri ale fondurilor strînse pînă în acel moment.

Cei care vor să-i întindă o mînă de ajutor Cristinei, dar şi celorlalţi constănţeni aflaţi în atenţia Consiliului Judeţean pot dona bani, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) deschise special pentru această acţiune umanitară. Aceste conturi deschise la BCR Constanţa sînt RO85RNCB0114032057340063 pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064 pentru euro. În acelaşi timp, cei care vor să dea o speranţă semenilor care au mare nevoie de ea, pot dona bani şi prin telefon, la numerele 0900.900.325 (5 euro/apel) şi 0900.900.320 (10 euro/apel), numai în reţeaua Romtelecom.