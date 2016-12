„DĂ O SPERANŢĂ” pentru Maria!

Maria Franga este o copilă în vîrstă de numai şase ani, care, din păcate, nu se poate bucura de jucării, de plimbări în parc sau de sunetul clopoţelului care ar fi trebuit să o cheme, în curînd, la şcoală. Maria suferă de autism şi sindrom piramido-ataxic, iar pentru a se putea juca şi bucura alături de micuţii îngeraşi de vîrsta ei, are nevoie de implanturi cu celule stem, care se pot efectua numai la o clinică din China.

Drama familiei Franga a început chiar înainte de naşterea Mariei, cînd cei doi părinţi au pierdut primul copil. „Mihai a murit cu un an înainte ca Maria să se nască… iar atunci cînd Maria s-a născut, am ştiut din prima zi că este bolnavă”, povesteşte îndurerată Mihaela Franga, mama micuţei.

Maria a început tratamentul cu implanturi de celule stem anul trecut, dar pentru ameliorarea bolii, micuţa mai are nevoie de încă 12 implanturi, care se pot realiza pe parcursul a trei luni. „Prin bunăvoinţa Consiliului Judeţean Constanţa, am primit o mare parte din suma de care am avut nevoie pînă acum, dar pentru a termina tratamentul, mai este nevoie de o sumă imensă. Teledonul este unica speranţă pentru mine!”, a spus mama Mariei.

Pentru terminarea tratamentului în China, Maria Franga are nevoie de aproximativ 60.000 de euro, o sumă imensă pentru o familie care trăieşte dintr-un singur salariu. Cazul Mariei face parte din campania „DĂ O SPERANŢĂ”, iniţiată de Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campanie care se va încheia cu o emisiune teledon, pe 11 aprilie. Toţi cei care vor să-i întindă o mînă de ajutor Mariei, dar şi celorlalţi constănţeni aflaţi în atenţia Consiliului Judeţean, în cadrul acestei campanii, pot face donaţii, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) deschise la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063 pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064 pentru euro. De asemenea, toţi cei care pot da o speranţă celor care au nevoie de ajutor pot suna la numerele de telefon cu supra-taxă 00900.900.320, pentru o donaţie de 10 euro şi 0900.900.325, pentru o donaţie de 5 euro. Numerele de telefon pot fi apelate pînă pe 25 aprilie, numai în reţeaua Romtelecom.