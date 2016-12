„DĂ O SPERANŢĂ” pentru Mihaela!

Mihaela Blaga, o tînără în vîrstă de 32 de ani, din Hîrşova, a fost greu încercată de viaţă. Aceasta a suferit, pînă în prezent, două intervenţii chirurgicale la sîni şi una de extirpare a unei tumori pe creier. Cu toate că operaţiile au reuşit, tînăra are nevoie, din cauza unor rămăşiţe tumorale pe creier, de un tratament special de radioterapie, care se poate realiza într-o clinică din Turcia.

Drama familiei Blaga este cu atît mai mare cu cît Mihaela are un fiu, de numai patru ani, iar soţul său, Stancel, care lucrează ca pompier şi salvează sute de vieţi, nu poate face nimic pentru cea pe care o iubeşte şi căreia i-a jurat credinţă pînă la moarte. Chiar dacă Mihaela a suferit cumplit, avînd 14 noduli la sîn şi o tumoare pe creier, ea luptă pentru ziua de mîine, pentru o viaţă alături de fiul şi de soţul ei. „Dumnezeu şi fiul meu de patru ani îmi dau putere să mă lupt cu moartea. Ştiam că în Turcia este salvarea mea. L-am convins şi pe soţul meu că, dacă voi merge acolo, eu voi trăi... Vlăduţ ştie că eu nu am voie să mănînc ciocolată, aşa că nu mănîncă în faţa mea. Cînd am fost în Turcia, unde am stat o lună şi jumătate, mi-a spus să nu mai plec niciodată fără el”, a spus Mihaela Blaga.

Pentru terminarea tratamentului în Turcia, Mihaela Blaga are nevoie de 20 de mii de euro, o sumă imensă pentru o familie care trăieşte dintr-un singur salariu. Cazul Mihaelei face parte din campania „DĂ O SPERANŢĂ”, iniţiată de Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, campanie care se va încheia cu o emisiune teledon, pe 11 aprilie. Toţi cei care vor să-i întindă o mînă de ajutor Mihaelei, dar şi celorlalţi constănţeni aflaţi în atenţia Consiliului Judeţean, în cadrul acestei campanii, pot face donaţii, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) deschise la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063 pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064 pentru euro. De asemenea, cei care pot da o speranţă celor care au nevoie de ajutor pot suna la numerele de telefon cu supra-taxă 00900.900.320, pentru o donaţie de 10 euro, şi 0900.900.325, pentru o donaţie de 5 euro. Numerele de telefon pot fi apelate pînă pe 25 aprilie, numai în reţeaua Romtelecom.