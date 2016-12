La doar zece ani, viaţa i-a pregătit mai multe provocări decît ar putea duce chiar şi un om mare. Alexandru Mircea Coteţ, o minune de copil din Constanţa, a suferit la începutul acestui an două operaţii chirurgicale pe creier: una de drenaj şi una de extirpare a unei tumori cerebrale. Drama copilului şi a familiei sale a început în urmă cu un an, atunci cînd pe Alexandru a început să îl doară puternic capul. Pentru a-şi salva copilul, părinţii s-au îndatorat la bănci. Un efort uriaş pentru o familie care mai are o fetiţă de nici doi ani, plus un al treilea copil care trebuie să vină pe lume, dar şi cu un venit cumulat de doar 1.500 de lei pe lună. Şi chiar dacă nu poate exista o dramă mai mare pentru părinţi decît să-şi vadă copilul suferind şi să nu îl poată ajuta, familia Coteţ nu renunţă. Pentru că speranţa nu moare niciodată, iar viaţa este darul de preţ dat de Dumnezeu, Constanţa sare în sprijinul celor aflaţi în suferinţă. Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa lansează, cu sprijinul Direcţiei de Sport şi a Complexului Comercial Tom, campania \"DĂ O SPERANŢĂ\". Cei care vor să-i întindă o mînă de ajutor lui Alexandru, dar şi celorlalţi constănţeni aflaţi în atenţia Consiliului Judeţean, pot dona bani, pînă pe 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) deschise special pentru această acţiune umanitară. Aceste conturi deschise la BCR Constanţa sînt RO85RNCB0114032057340063 pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064 pentru euro. În acelaşi timp, cei care vor să dea o speranţă semenilor care au mare nevoie de ea, pot dona bani şi prin telefon la numerele 0900.900.325 (pentru a dona 5 euro/apel) şi 0900.900.320 (pentru a dona 10 euro/apel) numai în reţeaua Romtelecom. În afară de Alexandru, mai au nevoie de ajutor Franga Maria Mihaela, 6 ani - CNP 6030620134784 - tratament pentru \"Autism, sindrom piramidoataxic\", Vrăbiescu Nicoleta Alexandra, 10 ani - CNP 2990604134159 - investigaţii şi tratament pentru \"anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald\", Maican Eugenia Cristina, 14 ani - CNP 2951224134161 - operaţie şi tratament pentru \" leucemie acută mieloidă M1\", Şerban Georgiana Narcisa, 16 ani - CNP 2920822134170 - tratament pentru \"Tetrapareză spastică, epilepsie generalizată\" si operaţie pentru \"Miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic\", Leca Ştefan Ioana, 29 de ani - CNP 2800429133939 - analize medicale si tratament pentru Astm bronşic corticodependent, TBC pulmonar secundar, fibroză pulmonară, Blaga Mihaela, 32 de ani - CNP 2770824133105 - tratament \"Tumoră cerebrală parietală parasagital stânga infiltrativă gradul I\" şi Stanciu Veronica, 41 de ani - CNP 2670922130048- analize medicale, tratament pentru LMA (leucemie mioblastica acută) - SMD ( sindrom mielodisplazic). Pentru că se apropie sărbătoarea de Paşti, fiecare dintre noi trebuie să fie mai bun şi mai generos. În acest sens, Neptun TV va organiza, pe 11 aprilie, începînd cu ora 14.00, la Complexul Comercial Tom, emisiunea teledon \"DĂ O SPERANŢĂ\". La eveniment şi-au anunţat participarea vedete din lumea muzicii, actori, medici, politicieni, sportivi şi oameni de afaceri care vor răspunde la telefon tuturor celor care vor să facă donaţii pentru cei opt oameni bolnavi, beneficiarii banilor strînşi la teledon. Neptun TV va transmite în direct teledonul \"DĂ O SPERANŢĂ\" on-air şi on-line pe pagina www.tvneptun.ro.