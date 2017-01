”Da” sancționării penale a celor care colectează fondul şcolii!

16:07:51 / 06 Decembrie 2015

Paza in scoli

Buna ziua! Primordiala pentru noi parintii este siguranta copiilor nostri. Asa ca daca cine trebuie sa asigure serviciile de paza in institutiile de invatamant nu o face, n-o sa stam cu mainile in san pana la primul eveniment neplacut care sa scoata bani de la buget.