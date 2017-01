Cunoscutul compozitor constănţean Dumitru Lupu ne-a spus, la rândul său, cum s-a intersectat drumul său artistic cu cel al regizorului Geo Saizescu. „Pe maestru l-am cunoscut în 1988, deci acum 25 de ani. M-a apreciat şi mi-a solicitat să scriu muzica unui serial TV pentru tineret, „Călătorie de neuitat”, în 11 episoade, produs de TVR, cu mari actori, dar şi cu tineri aflaţi, la acea vreme, în plină afirmare, ca Ştefan Bănică Jr., Ileana Şipoteanu, Daniel Iordăchioaie. Apoi, colaborarea cu Geo Saizescu a fost în calitate de regizor al unor spectacole de revistă la Teatrul „Fantasio”. Ulterior, am predat la filiala constănţeană a Facultăţii de Arte a Universităţii „Hyperion”, Secţia de music-hall. După ce s-a desfiinţat, eu l-am urmat pe maestru la Bucureşti, unde am predat, ca profesor asociat, pentru regizorii de film şi TV, „Arta spectacolului muzical”. După 2000, am compus muzica pentru filmul „Păcală se întoarce”, iar ultima colaborare cu maestrul a fost tot ca şi compozitor, la „Iubire elenă”. Urma să facem filmul „La grandi flora”, era în pregătire... Dacă a murit Regele comediei, cui spunem Trăiască Regele?!”.

Împreună cu Geo Saizescu, Dumitru Lupu şi Ileana Şipoteanu erau membri ai Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România.