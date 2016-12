"Dacă acuzarea se face public, apărarea trebuie să răspundă"

Inițiativa controversată a Consiliului Superior al Magistraturii de a pune pumnul în gura persoanelor cercetate sub control judiciar vine după ce Elena Udrea a făcut o serie de declarații-bombă în ultima perioadă, referitoare la presiunile uriașe la care judecătorii și procurorii sunt supuși. Supărați că protejata lui Traian Băsescu critică sistemul, vorbește despre legăturile extrem de apropiate dintre Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Serviciul Român de Informații (SRI) și pomenește decizii luate la comandă în dosare penale, CSM-ul cere modificarea Codului de Procedură Penală, în așa fel încât suspecții aflați sub control judiciar să nu mai aibă dreptul de a vorbi cu jurnaliștii despre dosarele în care sunt cercetați sau de a posta mesaje pe rețelele de socializare. Cu alte cuvinte, să tacă. În replică, Elena Udrea a răspuns, într-o postare pe Facebook, că "este total de acord" cu propunerea amintită, dar cu o singură condiție... "Ieri (joi - n.r.), în şedinţa CSM a fost făcută o propunere interesantă. Domnul procuror Gheorghe Muscalu este de părere că persoana aflată sub control judiciar nu ar trebui să aibă voie să comunice public legat de cauza în care este acuzat. Deşi ideea a venit ca urmare a situaţiei create în cazul meu, declar că sunt total de acord!", scrie Udrea pe Facebook. Ea adaugă însă că, "pentru ca scopul de a nu fi afectat actul justiţiei să fie atins, ar trebui ca aceeaşi interdicţie să o aibă şi acuzatorul". "Într-un dosar penal există două părţi care trebuie să aibă tratament egal: acuzarea şi apărarea. Dacă acuzarea se face în mod public, atunci şi apărarea trebuie să poată răspunde public. Deci, ar fi corect să nu mai vedem comunicate oficiale ori documente din dosare date „pe surse” din partea anchetatorilor, care au rolul de a construi percepţia publică de vinovăţie a celui acuzat, înainte ca o instanţă să se pronunţe. Mai ales că „percepţia publică” este un argument al acuzării invocat adeseori în faţa judecătorilor", mai scrie Udrea.

DISCUȚII Membrii Comisiei numărul 1 din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au discutat, joi, despre schimbarea Codului de Procedură Penală. În contextul analizării raportului Inspecției Judiciare în cazul deputatului Elena Udrea, procurorul Gheorghe Muscalu, membru al CSM, declara că este necesară modificarea Codului de Procedură Penală, astfel încât suspecților implicați în dosare penale, care sunt cercetați sub control judiciar, să le fie interzis să facă declarații publice, atât prin intermediul presei, cât și prin cel al rețelelor de socializare. Muscalu sublinia că persoanele cercetate sub control judiciar și care fac afirmații în spațiul public pot transmite mesaje în mod indirect celorlalți suspecți din dosar.