Dacă banca centrală nu intervine, leul se va deprecia pe loc

Banca Naţională a României (BNR) ar putea permite deprecierea suplimentară a leului la finalul lui 2009 sau la începutul lui 2010, ca să relaxeze condiţiile din piaţa monetară, iar o politică fiscală restrictivă la începutul lui 2010 ar lăsa loc de noi reduceri ale dobînzii cheie, susţine ING. Analiştii ING nu se aşteaptă la o depreciere pe termen scurt a leului, în urma deciziei de politică monetară de marţi a BNR, de scădere a dobînzii cheie cu 0,5 puncte procentuale, la 8%, deoarece consideră că măsura a fost deja luată în calcul de piaţă. „Mai mult, în condiţiile în care banca centrală este probabil prezentă în piaţa valutară, cursul de schimb ar trebui să continue să coboare”, arată raportul. În acelaşi timp, ING susţine că alte reduceri ale dobînzii cheie în viitor nu ar trebui să pericliteze evoluţia leului, atît timp cît nu sînt agresive şi se menţin în limita a 0,5 puncte procentuale, „luînd în calcul capacitatea BNR de a controla evoluţia cursului de schimb”. Pe de altă parte, „este posibil ca BNR să permită o depreciere suplimentară a leului la finalul acestui an sau la începutul lui 2010 pentru a obţine o relaxare mai mare a indicilor reali privind condiţiile monetare. Mai mult, o anumită restrictivitate a politicii fiscale ar trebui să se manifeste la începutul lui 2010, care va lăsa loc băncii centrale să continue să reducă dobînda cheie”, arată raportul publicat ieri de ING. Dobînzile pe termen scurt pe piaţa interbancară au urcat în ultimele zile cu mult peste dobînda cheie, la aproximativ 11% pe an, iar „episoade scurte de creşteri abrupte a dobÎnzilor ar putea reapărea oricÎnd, în condiţiile în care BNR protejează leul şi în contextul alegerilor prezidenţiale”, arată analiştii ING. Pe de altă parte, ING menţionează că BNR va prefera să menţină dobînzile la un nivel scăzut decît să protejeze leul, indiferent de costuri. Astfel, fundamentele slabe ale economiei vor duce la finalul acestui an la un curs de schimb de 4,5 lei/euro şi există riscuri pentru o depreciere şi mai accentuată la începutul lui 2010, mai spun analiştii ING. Raportul menţionează că ING se aşteaptă ca dobînda de politică monetară să ajungă la 6,75% la jumătatea lui 2010. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a coborît marţi dobînda cheie cu jumătate de punct procentual, la 8%, şi a menţinut ratele rezervelor minime obligatorii, în conformitate cu aşteptările. Astfel, rezervele minime obligatorii solicitate băncilor la pasivele (resursele atrase) în lei rămîn la nivelul de 15%, iar cele la valută, la 30%.