Dacă erau infractori, ar fi fost salvaţi!?

Doi oameni au fost lăsaţi să moară după şase ore petrecute în condiţii inimaginabile, salvatorii au orbecăit zeci de kilometri prin Munţii Apuseni, potrivit coordonatelor GREŞITE pe care le-au primit, autorităţile şi serviciile secrete aruncă cu o sprinteneală demnă de invidiat pisica prin diferite ogrăzi, inclusiv în cea a Rusiei, fără să ofere nicio explicaţie, iar adevăraţii noştri eroi naţionali sunt oameni simpli, pădurari şi salvamontişti în echipamentele cărora nu se bagă milioane şi milioane de euro. Mai mult, anchetatorii sună pe la spitale şi par să nu înţeleagă că în România există medici care fac această meserie din pasiune, voluntar, şi nu au alte intenţii ascunse. Sună declarativ? Ei bine, unii procurori sunau ieri de zor la Spitalul Elias, unde este angajat dr. Valentin Calu, pentru a întreba dacă acesta se afla în timpul serviciului sau făcea trafic de organe! Şi încă ceva: supersistemul de multe milioane de euro folosit de IGPR pentru interceptarea şi prinderea infractorilor nu a putut fi folosit de respectiva instituţie pentru a salva doi oameni pentru că, potrivit unei logici prinse-n armătura unei stupizenii incredibile, nu sunt infractori! Aşa ar putea fi rezumată dinamica tragediei întâmplate luni după-amiază în Munţii Apuseni, la graniţa dintre judeţele Cluj şi Alba, România, Europa.

Să o luăm cu începutul. Un avion de tip BN-2 (Britten Norman Islander - BN 2A-27, indicativ YR-BNP - n.r.), la manşa căruia se afla experimentatul pilot Adrian Iovan, alături de copilotul Răzvan Petrescu, şi care transporta patru medici - Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul „Sf. Maria“ şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor - şi o studentă, Aurelia Ion, - s-a prăbuşit în pădure, luni după-amiază, într-o zonă muntoasă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa judeţelor Cluj şi Alba, pe o coastă a Apusenilor. Echipa medicală din avion mergea la Oradea, unde urma să preleveze ficatul unui donator de peste 60 de ani care a suferit un accident vascular cerebral. Pilotul a reuşit să manevreze aeronava în aşa fel încât să diminueze la maximum tragedia şi a reuşit să o aterizeze forţat, toţi pasagerii fiind în viaţă. Doctorul Radu Zamfir, care a fost mai puţin afectat decât colegii săi, a acordat primele îngrijiri medicale, a căutat pături şi apoi a sunat la 112. Tragedia începe fix din acest moment. La telefon, a oferit coordonatele de pe GPS ale locului prăbuşirii şi... a aşteptat... Salvatorii s-au lăsat aşteptaţi în jur de şase ore, timp în care doi oameni, pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion, au murit din cauza frigului şi a rănilor suferite, în exact această ordine!

CE S-A ÎNTÂMPLAT? La această întrebare, răspunsul se inserează, în stil pur românesc, sufocant şi stupid, în curiozitatea şi indignarea colectivă. Păi... nu prea se ştie. Pisica se aruncă, cu sprinteneală, din poală-n poală şi din curte de instituţie în curte de instituţie. Cei care au încercat să vină să-i salveze şi care au cerut de la 112 coordonatele date de medicul Zamfir au fost îndrumaţi greşit!!! Incredibil, dar adevărat! Deşi latitudinea şi longitudinea nu sunt dimensiuni filosofice, asupra cărora mai mulţi să-şi dea cu părerea, iată că, în România anului 2014, asta s-a întâmplat. Din sutele de declaraţii de pe la televiziuni s-au tras multe concluzii tehnice. Pe scurt, avionul prăbuşit a emis non-stop un semnal al unei balize (ELT), semnal preluat pe trei frecvenţe. Una a unui Centru de Decriptare de la Moscova, una de către avioanele din zonă, care însă nu puteau calcula triangulaţia respectivelor coordonate, şi una de către Armată. Ruşii spun că n-au primit nimic, avioanele din zonă spun că au primit semnalul, Armata tace mâlc. Din acest motiv, echipele de salvare au orbecăit prin pădure zeci de kilometri (marjele de eroare faţă de locul accidentului au fost 14 km, apoi 12 km în direcţia opusă!!!). Cum s-a putut întâmpla o asemenea eroare şi de ce deja celebrele servicii de informaţii, în echipamentele cărora s-au pompat multe milioane de euro, nu au făcut nimic? De ce nu răspunde nimeni pentru vieţile celor doi oameni, vieţi curmate stupid, din cauza neprofesionalismului şi prostiei factorilor de decizie? De ce nu a coordonat nimeni acţiunea şi unde este dr. Raed Arafat, cel care ţine în mână frâiele SMURD România? Aceste întrebări rămân, deocamdată, fără răspuns.

CE SPUNE STS? Softurile pentru localizarea apelurilor 112 de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi pentru coordonarea sistemului de salvare de la Romatsa au costat peste opt milioane de lei, fără TVA. “Romatsa dispune de softuri de milioane de euro, chiar recente, şi tot degeaba. Probabil, le-au achiziţionat pentru a putea face statele de plată. Aici chiar sunt vinovaţi mulţi „tocători“ de bani publici”, punctează Sorin Bota, senator PSD. „Localizarea locului evenimentului în Sistemul 112 s-a realizat potrivit prevederilor legale, pe baza informaţiilor furnizate de operatorii de comunicaţii mobile odată cu primirea primului apel la 112“, a transmis, ieri, biroul de presă al STS. Operatorii de telefonie mobilă se apără şi spun că au răspuns cu promptitudine solicitării autorităţilor, iar reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote au funcţionat ireproşabil. Practic, salvatorii au dat vina pe STS, şi pe bună dreptate, reclamând coordonatele greşite. STS zice că s-a comportat exemplar şi că de vină sunt operatorii de telefonie. Aceştia declară că la ei totul a funcţionat perfect şi că STS are o problemă. Tipic româneşte!

Şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Alba Florin Roman a declarat că salvamontiştii care au participat la căutarea avionului prăbuşit au fost dirijaţi spre piste greşite pe baza coordonatelor GPS eronate, comunicate de STS. „Din scurta analiză pe care am reuşit să o fac astăzi (marţi - n.r.), o primă concluzie ar fi că, deşi pare foarte hilar, unul dintre vinovaţii de producerea acestei tragedii este legislaţia în vigoare, pentru că, dacă ai un accident, suni la 112 şi spui că eşti rănit şi nu cunoşti zona în care te afli, pur şi simplu nu poţi fi identificat şi localizat. În schimb, dacă eşti un infractor, eşti urmărit pentru droguri sau pentru altceva, legislaţia permite localizarea prin telefon. Cei de la STS au greşit localizarea şi toate trei echipajele de salvatori de la Alba, Cluj şi Bihor au fost trimise pe piste greşite. Dacă mi-aţi permite un exemplu: accidentul s-a produs la Sebeş şi salvatorii au fost trimişi să îi caute la Alba Iulia. Dacă localizarea ar fi fost exactă, cu siguranţă timpul de intervenţie ar fi fost mai scurt cu două-trei ore”, a spus Roman.

AUTORITĂŢILE ROMÂNE DAU VINA PE RUŞI Şi, dacă nu sunt de vină nici STS, nici operatorii de telefonie, nici 112, atunci sunt de vină ruşii. Incredibil, dar adevărat: primul raport oficial referitor la accident dă vina pe Centrul de decriptare al Informaţiilor din Moscova, centru către care baliza avionului ar fi transmis un semnal în momentul prăbuşirii. „Au existat informaţii de la aeronavele în zbor despre emisia staţiei ELT (baliza, pe româneşte - n.r.) a aeronavei YRBNP, dar nu a existat informare de la centrul COSPAS-SARSAT, prin centrul alocat de la Moscova (MCC), fiind ulterior contactat MCC de către Romatsa (telefonic şi e-mail), fără niciun rezultat“, se arată în raport. I-a găsit însă Antena 3, pentru care ruşii au declarat că ei n-au primit niciun fel de semnal. Aşa explică Romatsa cum nu a putut stabili cu exactitate locul aterizării forţate, iar două dintre victime nu au putut fi salvate la timp.

CUM I-AU GĂSIT SĂTENII? Simplu, fără licitaţii şi contracte de milioane. Au făcut gălăgie, strigând, şi... li s-a răspuns. Au ajuns la supravieţutori, le-au făcut foc, le-au dat propriile haine să se îmbrace, au făurit tărgi din crengi de brad şi... au sunat din nou la 112. De atunci a mai trecut ceva timp până când ISU şi jandarmii au reuşit să ajungă la faţa locului. Între timp însă, oamenii au fost salvaţi de Transsylvania Club Offroad, alţi oameni cu suflet mare, care s-au suit în jeepuri şi, după ce au primit şi ei coordonate greşite, au reuşit să găsească epava avionului. Cu ajutorul acestora, supravieţuitorii au fost scoşi la un drum cât de cât practicabil şi luaţi de acolo de SMURD. La căutare au participat, pe lângă localnici, salvamontişti, jandarmi montani, pompieri montani, poliţişti şi angajaţi ai Parcului Naţional Munţii Apuseni.

Foarte pe scurt, acesta este filmul unei tragedii stupide, întâmplată exclusiv din vina celor care ne conduc destinele şi pe care îi plătim din propriile buzunare.

„DATORITĂ LUI ADRIAN IOVAN SUNTEM ÎN VIAŢĂ” Medicul Radu Zamfir, unul dintre cei cinci supravieţuitori, rămâne internat în Clinica de Chirurgie şi Transplant Hepatic Fundeni, unde lucrează. El a fost adus în Bucureşti, de la Cluj, marţi după-amiază, cu o cursă Tarom. Ieri, încă vizibil traumatizat, medicul a susţinut o conferinţă de presă. El a povestit că unul dintre motoarele avionului a căzut cu puţin timp înainte de accident. „Nu am avut timp să ne panicăm. Am văzut că ţâşneşte combustibil din aripă. Am văzut copacii de aproape (...) Am realizat că o să ne prăbuşim. Astăzi (marţi - n.r.), m-am urcat din nou în avion, la mai puţin de 24 ore de la accident. Nu m-am urcat cu inima deschisă, dar m-am urcat. În meseria noastră, dacă n-ai instinct de conservare, nu rezişti“, a spus Zamfir. Tot despre momentul prăbuşirii, Zamfir a spus că el şi ceilalţi aveau centurile de siguranţă puse. După prăbuşire, a acordat ajutor celorlalţi şi a sunat la 112, să transmită coordonatele locului unde s-a prăbuşit aeronava. „A durat ceva până ne-au găsit. Ne-am descurcat cum am putut, am încercat să-i ajutăm pe toţi. (...) Eu m-am considerat mai puţin vătămat şi am folosit ce aveam, pături, ca să îi acopăr. Am fost norocos că purtam echipamentul de motocicletă. Aveam geacă şi cizme cu protecţie“, a povestit el. Zamfir a mai spus că pilotul Adrian Iovan i-a cerut să îl salveze, acesta fiind prins între fiarele avionului. „Am încercat să-l descarcerez, nu am reuşit. Ulterior (Iovan - n.r.), a devenit inconştient“, a relatat el. „Datorită lui suntem în viaţă, nu trebuie să uităm asta“, a mai spus Zamfir. Medicul a confirmat că el şi ceilalţi şase din avionul prăbuşit au fost găsiţi de un pădurar „care a anunţat apoi şi pe alţii“.

PUTEAU FI SALVAŢI DACĂ… ERAU INFRACTORI Dacă erau infractori, îi găseam. Cam aşa se traduce informarea IGPR cu privire la situaţiile în care supersistemul utilizat de Direcţia Operaţiuni Speciale poate fi folosit. „Sistemul poate fi folosit doar în baza autorizării magistraţilor, în instrumentarea cauzelor penale, pentru localizarea terminalelor GSM folosite de principalii suspecţi de comiterea unor infracţiuni grave. De asemenea, acesta poate fi folosit în vederea localizării persoanelor urmărite în temeiul legii, precum şi a celor dispărute în condiţii suspecte, care fac obiectul unor cauze penale“, precizează IGPR într-un comunicat de ieri. Cu alte cuvinte, doi oameni au murit pentru că sistemul care putea identifica cu mult mai multă acurateţe un semnal GPS nu putea fi folosit decât în cazul infractorilor, care, desigur, nu sunt niciodată în pericol de moarte. Stupiditatea acestei măsuri îţi ia minţile.

HALUCINANT!!!

VOLUNTAR? DAR DACĂ FĂCEA TRAFIC DE ORGANE?

Potrivit directorului medical al Spitalului Elias, dr. Dana Safta, ieri, la o zi după accident, cei de la Procuratură au sunat la Spitalul Elias. Anchetatorii au solicitat fişa postului pentru dr. Calu şi au vrut să afle dacă acesta se afla în timpul programului luni, la momentul accidentului. Incredibil, dar anchetatorii par să fie preocupaţi dacă dr. Calu - care, potrivit dr. Safta, participă voluntar la acţiunile de transplant de organe - se afla în timpul programului şi dacă nu cumva făcea trafic de organe.

LUMEA MEDICALĂ, CONSTERNATĂ!

Dr. Radu Zamfir, medic primar chirurg la Institutul Fundeni din Bucureşti, este trimis periodic la activitatea de prelevare de organe, fiind specializat în acest sens. Pe 24 aprilie 2013, dr. Zamfir a venit şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a luat parte la prelevarea a trei organe. „Totul a decurs conform planului, am avut parte de toate condiţiile necesare desfăşurării activităţii. Am prelevat ficatul şi rinichii. Vor fi salvaţi trei pacienţi”, declara atunci, la Constanţa, medicul care a scăpat din tragicul accident aviatic.

REACŢII Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, este de părere că, dincolo de tragedie, “în analiza acestui eveniment, trebuie să medităm asupra unei adevărate simbolistici ce derivă din fapte”. Cei care i-au găsit şi i-au salvat pe medici au fost oameni simpli şi prost plătiţi (pădurari, salvamontişti), dar care au dovedit că spiritul de solidaritate, de altruism, compasiune şi umanism există. “Din păcate, cei bine plătiţi şi instituţiile în care s-a investit major, tocmai pentru a răspunde la astfel de situaţii, nu au fost capabili să-şi îndeplinească obligaţia. Acest lucru trebuie să fie un argument pentru o analiză pe baza căreia să se ia măsuri drastice pentru ca niciodată şi în nicio altă situaţie oamenii răniţi să nu stea şase ore în frig şi în angoasă, în pericol de a-şi pierde viaţa. Aşa cum aceste instituţii ştiu să ne asculte telefoanele şi să pună cătuşe medicilor, inclusiv în sălile de operaţii, ar trebui să fie capabile şi să identifice locul în care se află oameni care au nevoie de ajutor”, a declarat şeful CMR.

“ADRIAN IOVAN, PILOTUL NOSTRU PREFERAT” „Am avut sute de zboruri cu acest avion, la fel şi cu Iovan. Era avionul preferat. Pilotul era, şi el, preferatul nostru. Vorbim de un avion foarte sigur, care se deplasează în condiţii mai vitrege şi care este şi convenabil“, a spus coordonatorul de transplant Victor Zota. Întrebat dacă aeronava a decolat deşi ar fi avut unele probleme tehnice, iar Iovan şi-ar fi asumat un zbor în astfel de condiţii, aşa cum se titra în presă, dr. Zota a fost tranşant: „Imposibil. În niciun caz nu ar fi decolat dacă ar fi existat fie şi cea mai mică problemă tehnică. În urmă cu două săptămâni, am vorbit cu Iovan pentru o misiune în aceeaşi zi, la ora 12.00, iar acesta m-a refuzat, spunând că avionul va fi pregătit de zbor abia a doua zi dimineaţă“, a adăugat el.

FEDERAŢIA SINDICATELOR “CANTACUZINO” La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor “Cantacuzino”, dr. Florin Chirculescu, şi-a exprimat consternarea faţă de modul neprofesionist în care au reacţionat autorităţile. “Din păcate, această reacţie nu ne surprinde: atragem atenţia, cu toată responsabilitatea, că activitatea noastră de zi cu zi se desfăşoară în aceleaşi condiţii în care colegii noştri au fost trimişi să recolteze organe: cu echipamente vechi, depăşite, fără mijloace de protecţie şi fără proceduri realiste, care ne expun riscurilor atât pe noi, medicii, dar şi pe pacienţi”, a spus dr. Florin Chirculescu.

PACIENŢII TRANSPLANTAŢI, CU INIMA STRÂNSĂ Pacienţii cu transplant au urmărit cu îngrijorare, emoţie şi speranţă fiecare clipă de pe “traseul vieţii”. “Cei care şi-au pierdut viaţa, alături de cei care au scăpat şi de toţi cei implicaţi în activitatea de transplant sunt şi vor fi eroii noştri”, este declaraţia membrilor Asociaţiei Transplantaţilor din România. “CMR este alături de familiile îndurerate şi le va susţine financiar, ca un semn de compasiune şi solidaritate, ştiind de la început că aceşti bani nu îi pot înlocui pe cei plecaţi dintre noi într-o altă lume în care există respect şi recunoştinţă pentru ei”, se arată într-un comunicat al CMR.

“RĂNIŢII AVEAU DURERI EXTRAORDINARE, ERAU DISPERAŢI” Gheorghe Trif, un localnic de 40 de ani, din comuna Horea (Alba), unul dintre cei care au ajuns primii la locul accidentului, spune că a trăit experienţa vieţii sale. „Eu am fost plecat ieri (luni - n.r) de acasă şi când am revenit am aflat de la soţie că s-a prăbuşit un avion în Munţii Apuseni. Am pus mâna pe telefon, am sunat la 112 şi am vorbit cu doctorul Zamfir. După cum îmi povestea despre zăpadă, care era mare, mi-am dat seama că nu poate fi decât în zona celui mai înalt vârf de pe aici. Am sunat încă un vecin, că n-am vrut să mă duc singur. La el mai era cineva şi am plecat toţi trei cu o maşină de teren. După vreo 4-5 km, maşina s-a împotmolit, am abandonat-o şi am pornit pe jos“, povesteşte el. Acesta a adăugat că s-au sfătuit tot timpul cu un consătean de-al lor, şef de post în localitatea Albac, foarte bun cunoscător al muntelui. Trif afirmă că, după ce au străbătut mai bine de trei kilometri pe jos, prin zăpadă, prin ploaie şi ceaţă extrem de densă, au ajuns la locul accidentului. „I-am găsit în şoc hipotermic, speriaţi, dezamăgiţi, cu dureri mari, ceva de speriat. Răniţii aveau dureri extraordinare, erau disperaţi, complet îngheţaţi, erau în şoc. Hainele erau complet îngheţate pe ei, erau ca betonul“, a povestit bărbatul. Acesta a mai spus că, împreună cu ceilalţi doi consăteni - Gheorghe Giurgiu şi Argentin Todea -, a acţionat la indicaţiile doctorului Radu Zamfir. „Am acţionat la ordinele doctorului Zamfir şi i-am acordat ajutor domnişoarei care a murit. Am cărat-o în spate mai bine de trei kilometri. Iovan era deja mort“, a spus localnicul. Acesta afirmă că răniţii n-au reuşit să întreţină prea mult focul pe care-l făcuseră pentru a fi reperaţi şi pentru a se încălzi. „Aveau doar o lanternă cu care semnalizau. Focul n-au reuşit să-l întreţină. Nu era niciun foc, nimic, nimic când am ajuns noi. Era ceaţă de nu vedeai la doi metri, era pădure, era noapte. I-am găsit îngheţaţi cu totul“, a afirmat Trif. Localnicul a adăugat că „doar Dumnezeu a făcut să nu fie mai mulţi morţi“. „Dumnezeu a vrut ca restul de cinci răniţi să supravieţuiaecă şi Dumnezeu ne-a îndrumat paşii către ei. Noi cunoaştem munţii şi locurile şi, dacă ne-a spus de zăpadă mare, numai în zona aia puteau fi“, a mai spus Gheorghe Trif.

AVIONUL PRĂBUŞIT NU AVEA CUTIE NEAGRĂ Avionul prăbuşit în Munţii Apuseni nu avea cutie neagră, ci doar alte aparate de bord, care vor fi examinate de anchetatori. Într-un comunicat primit ieri la redacţie, procurorul general al Parchetului Curţii de Apel Alba Iulia, Augustin Lazăr, a declarat: „Au fost ridicate mijloace materiale de probe care au fost sigilate şi urmează să fie supuse expertizei şi în continuare a fost asigurat locul accidentului pentru eventuale nevoi de cercetare. Aeronava a rămas la faţa locului fiindcă este greu de recuperat, deoarece a fost vizibilitate redusă, a plouat şi ar fi fost dificil să vină acolo un elicopter pentru a o putea extrage din pădure”.

NECROPSIA Legiştii au realizat, ieri, necropsiile în cazul celor două persoane decedate în accidentul aviatic. Şeful Serviciului de Medicină Legală Alba declara că primele primele rezultate ale necropsiilor arată că pilotul Adrian Iovan a murit în urma unui şoc traumatic provocat de fracturi la picioare şi fracturi costale multiple, combinat cu şoc hipotermic. „Cazurile sunt deosebite. La pilot, cauza morţii este un şoc traumatic, combinat cu un şoc hipotermic, şocul traumatic fiind provocat de fracturi ale membrelor inferioare şi fracturi costale multiple. În cazul fetei, mecanismul morţii este de şoc hipotermic, combinat cu tulburări de dinamică respiratorie, ca urmare a unui traumatism“, a spus Vieru. Întrebat dacă ar fi putut fi salvaţi, Vieru a răspuns că acest lucru este foarte greu de stabilit. „Greu de spus, pentru că nu avem toate datele şi de laborator, ca să ne confirme diagnosticul macroscopic (...). Noi o să extindem investigaţiile şi o să avem date mai precise“, a afirmat el.

CÂT COSTĂ RĂNILE ŞI MOARTEA A DOI OAMENI? Avionul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă implicat în accidentul din Apuseni este asigurat la Omniasig, iar poliţa emisă acoperă riscul de deces sau invaliditate totală permanentă în cazul piloţilor şi pasagerilor până la suma totală de 287.500 euro, potrivit datelor obţinute de Mediafax. Poliţa a fost încheiată pentru perioada 13 mai 2013 - 12 mai 2014 şi acoperă toate cele 16 avioane şi elicoptere ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care a plătit 160.020 lei pentru asigurare. Potrivit poliţei, daunele provocate terţilor de prăbuşirea aeronavei Britten Norman Islander BN 2A-27 (indicativ YR-BNP) sunt acoperite de Omniasig până la suma maximă de 8,05 milioane de euro. Suma asigurată în caz deces şi invaliditate totală permanentă este de 287.500 euro pentru piloţi şi pasageri, în cazul unui zbor comercial. Această sumă se împarte la numărul persoanelor prezente la bordul aeronavei la momentul accidentului.

LOCALIZAREA APELURILOR PRIN GPS - PROMOVATĂ, DAR NEVOTATĂ Localizarea exactă a apelurilor de urgenţă, prin coordonate GPS, a fost promovată în PE, dar nu a fost încă votată în plen, după ce localizarea telefoanelor pe antenele GSM s-a dovedit că are abateri de kilometri pătraţi, a declarat europarlamentarul PNL Adina Vălean. Localizarea prin coordonate GPS oferă o acurateţe exactă, prin determinarea valorilor de longitudine şi latitudine ale telefonului care apelează numărul de urgenţă 112, a precizat Vălean. „Localizarea pe baza antenelor GSM are o abatere, nu dă, de fapt, decât o zonă de până la un kilometru în zonele urbane. În ceea ce priveşte zona rurală, până la cinci kilometri, iar în zone nelocuite, cum sunt cele montane - până la zeci de kilometri, pentru că în zonele montane şi nelocuite antenele GSM sunt la distanţe mari şi, atunci când se face triangulaţia, zona care trebuie acoperită pentru a identifica apelul este foarte mare“, a susţinut Vălean. Europarlamentarul PNL a mai precizat: „Asta presupune 250 de milioane de euro la nivel european pentru toţi operatorii de telefonie, dar păleşte cifra în raport cu evaluarea făcută la nivel european legată de faptul că nelocalizarea apelurilor de urgenţă costă până la 4 miliarde de euro bugetele statelor membre cu tot ceea ce înseamnă intervenţii eşuate, costuri medicale (...) În cazul introducerii acestei obligativităţi, s-ar ajunge la un cost de 50 de cenţi/smartphone pentru a descărca aplicaţii care să permită această localizare GPS“.

ASTĂZI, ŞEDINŢĂ LA GUVERN Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, ieri, că la şedinţa de Guvern programată pentru astăzi se va face o informare cu privire la accidentul aviatic din Munţii Apuseni. „Mâine (astăzi - n.r.) vom avea o informare în Guvern pentru că s-a întâmplat ceva foarte rău şi ar trebui să aflăm toţi ce s-a întâmplat acolo“, a spus Dragnea. El a anunţat că şi-a anulat întâlnirea programată în Craiova, astăzi, cu liderii filialelor PSD din Sud. „Vreau să anunţ că mâine (astăzi - n.r.) nu mai facem întâlnire la Craiova, cu cei din zona de Sud, pentru că vreau să stau la şedinţa de Guvern şi o reprogramăm săptămâna viitoare, probabil marţi“, a spus Dragnea.

DEPUTAT PSD: STRUCTURILE MAI ŞI MAPN NU S-AU COORDONAT LA ACCIDENT Deputatul PSD Florentin Gust afirmă, într-un comunicat, că remarcă lipsa de comunicare, coordonare, intervenţie şi competenţă a structurilor din MAI şi MApN în incidentul aviatic din Cluj, menţionând că cel puţin doi miniştri ar trebui să îşi dea demisia sau să fie demişi. „Şirul de bâlbâieli şi de erori care au urmat incidentului aviatic de la Cluj nu poate rămâne fără consecinţe politice şi administrative. Este nepermis că doi oameni au murit pentru că nu au putut primi asistenţă medicală la timp. Faptul că o procedură de intervenţie nu a funcţionat într-o situaţie de urgenţă are menirea de a pune sub semnul întrebării întreg sistemul şi de a reclama asumarea responsabilităţilor individuale“, susţine Gust, într-un comunicat remis Mediafax. Potrivit acestuia, nu avem cum să nu ne punem întrebarea referitoare la eficienţa cheltuirii banilor publici în sisteme de siguranţă şi de intervenţie care nu produc rezultate tocmai atunci când ar fi mai mare nevoie. „Salut faptul că primul-ministru a avut o poziţie foarte fermă şi că a cerut investigarea de urgenţă a cauzelor evenimentelor din judeţul Cluj. În acelaşi timp, nu pot să nu remarc lipsa de comunicare, de coordonare şi, până la urmă, de intervenţie şi de competenţă a structurilor din Ministerul Afacerilor Interne şi din Ministerul Apărării Naţionale. Dacă aceste instituţii nu pot face faţă unui incident în care au fost implicaţi şapte oameni, oare la ce ne-am putea aştepta în cazuri de o gravitate mult mai mare?“, scrie Gust.

CRUCE DE TREI METRI, AMPLASATĂ LA LOCUL ACCIDENTULUI AVIATIC DE CĂTRE SĂTENII DIN HOREA O cruce de lemn înaltă de trei metri va fi amplasată de către sătenii din Horea, comună pe raza căruia s-a produs luni accidentul aviatic din Munţii Apuseni, în memoria celor două victime care şi-au pierdut viaţa - pilotul Adrian Iovan şi sublocotenentul Aurelia Ion, ofiţer-student în anul V la Institutul Medico-Militar din Bucureşti. Potrivit fostului primar al comunei Horea şi ex-deputat de Alba, Corneliu Olar, în prezent secretar al Primăriei, pe cruce au fost scrise numele celor doi decedaţi, precum şi data şi ora la care avionul a căzut în zona împădurită, situată la circa doi-trei kilometri distanţă de un drum forestier. La faţa locului va fi oficiată şi o slujbă religioasă de către preotul din comună, a mai spus Olar.