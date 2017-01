Dacă hotelierii reduc tarifele, vor fi promovaţi în străinătate. Dacă nu...

O propunere ce ar putea fi interesantă dacă nu ar avea iz de constrângere vine de la Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) pentru hotelierii români. Dacă aceştia vor scădea tarifele cu 15%, şi asta după ce TVA-ul deja s-a redus, statul va promova în străinătate aceste reduceri, atrăgând astfel cu 25% mai mulți turiști, a declarat Simona Man, președintele ANT. Nu ne putem opri să ne întrebăm: „Şi dacă nu?”

"Noi le recomandăm hotelierilor să reducă tarifele cu 15%, pentru că au solicitat statului scăderea de TVA de la 24% la 9% motivând că vor micşora astfel tarifele. Ei s-au plâns că au tarife mari pentru că TVA este mare, iar statul a făcut eforturi și i-a ajutat", a spus Man, prezentă la târgul de turism FITUR, care se desfășoară în perioada 28 ianuarie - 1 februarie, la Madrid. Ea a spus că autoritățile din turism vor promova în străinătate, din acest an, reducerile de tarife din România, încercând astfel să câștige mai mulți turiști. "Vom promova că în România s-a ieftinit cazarea cu 15% în acest an și vom face acest lucru și la târguri, la conferințe și prin intermediul birourilor noastre de promovare", a adăugat Man. Șefa Autorității Naționale pentru Turism se așteaptă ca, în urma promovării reducerii tarifelor la cazare, numărul turiștilor străini în România să urce cu circa 25%. "Străinii țin cont de orice reducere, fie și de un euro. Este normal ca reducerea de 15% să influențeze fluxul de turiști", a arătat Man. Reamintim că TVA-ul redus, de 9%, vizează din acest an toate tipurile de pachete turistice care conţin cel puţin cazare. Hotelierii au anunţat că introducerea acestei facilităţi va fi urmată de o reducere a tarifelor în medie cu 10% şi de creşterea numărului de turişti. Potrivit ultimelor date anuale disponibile, în anul 2013 au ajuns în România peste 1,7 milioane de turişti străini, cei mai mulţi dintre ei provenind din Germania (228.000), Italia (181.000) şi Franţa (118.000).

TURISMUL CU RULOTE O altă idee vine tot de la ANT, Simona Man declarând: "Încercăm să adaptăm legislația şi să creăm şi acredităm locuri de campare pentru rulote. Unele locuri există deja, dar nu sunt acreditate", a spus ea. Modificările legislative vor fi operate în prima parte a acestui an. "Există cerere pentru acest segment. Lucrăm acum la un proiect care să le ofere turiştilor locuri amenajate, cu conexiune la curent, canalizare etc. Încercăm să rezolvăm şi problema internetului Wi-Fi în aceste locuri", a mai spus Man.

