„Dacă luăm aur de la Roşia Montană, trebuie să arestăm banii”

TOTUL ŢINE DE PREŢ Banca Naţională a României (BNR) ar putea să cumpere aur din producţia de la Roşia Montană, câtă vreme ponderea metalului preţios în rezerva internaţională a ţării se menţine între 10 şi 20%, a declarat vineri, la Comisia Roşia Montană, consilierul BNR Lucian Croitoru. „Cantitatea de aur produsă la Roşia Montană va fi de circa 10 tone/an. La preţul actual, am plăti 370 - 400 milioane euro pe tonă. Nu este o tranzacţie ieşită din comun. BNR face des operaţiuni de acest ordin”, a spus Croitoru, precizând că, în prezent, aurul ocupă 9% din rezerva internaţională (valută plus aur - n.r.) a României. Croitoru a mai punctat în faţa comisiei că „o eventuală decizie de cumpărare de aur de la Roşia Montană va depinde, în mare parte, de preţ”: „În lume, costurile de tranzacţie şi transport ale aurului nu sunt mari. Practic, am putea cumpăra de oriunde. Totul va ţine de preţ”. El a amintit că banca centrală a stopat cumpărarea de aur în 2000, după ce, cu un an în urmă, fusese introdusă TVA de 19% pentru tranzacţiile cu aur, fapt care a scumpit metalul. Reprezentantul băncii centrale a mai ţinut să sublinieze că, deşi nu va fi rezervată o anumită cantitate de aur de la exploatarea autohtonă, BNR are loc de achiziţii: „Acum avem în rezervă un mix optim între aur, euro, dolari şi DST (drepturi de tragere din rezerva FMI - n.r.). În general, ponderea aurului a fost de 10 - 20%. Acum avem 9%, dar au fost ani când am avut şi 21%. Ce ne arată numerele? Că există loc de cumpărare”. Croitoru i-a atenţionat pe membrii comisiei că este ideal ca rezerva BNR să acopere circa şase luni de importuri de bunuri şi servicii.

PRIORITĂŢI Totodată, Lucian Croitoru a avertizat Comisia Roşia Montană că preţul aurului poate provoca surprize: „Când preţul aurului creşte, facem o evaluare şi actualizăm un fond de rezervă, care nu aduce nici profit, nici venit. În schimb, când preţul aurului scade, putem înregistra pierderi”. În încheiere, consilierul BNR le-a spus parlamentarilor că achiziţiile de aur nu vor avea prioritate în faţa politicii de asigurare a stabilităţii preţurilor din piaţă: „Cumpărând aur, vom plasa sume uriaşe în piaţă. Ca să evităm un şoc inflaţionist, va trebui să sterilizăm sumele. Vom aresta practic banii care se creează odată cu aurul”. Zăcământul de aur de la Roşia Montană este evaluat la peste 300 tone de aur şi 1.600 tone de argint.