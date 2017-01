„Dacă ne scapă cineva de teroarea asta, judecătorii ne scapă”

06:27:14 / 01 Mai 2014

Ce grozavi suntem!

Suntem extraordinari de buni la sport...aruncam cu pietre de secam pana si carierele(de piatra, normal). Nu am aderat la nici un partid asa ca nu tin cu nimeni, dar , de cand Mazare este primar s-au facut o multime de lucruri extraordinar de bune pentru orasul nostru. Sa nu uitam ca am avut un primar care era medic in Sp Judetean, ce a facut el pentru constanteni.....doar a furat pentru el si familia lui. Ce au facut alti primari? Si-au indesat buzunarele si atat. Sunt convinsa ca si Mazare a luat cate ceva pentru el, dar ne-a dat si noua, tuturor constantenilor, inclusiv celor care il huiduiesc. Sunt de acord ca suntem o natie lasa, injunghiem pe la spate, suntem saraci si "pomanagii", dar oare cu celelalte guverne am dus-o mai bine? Aplicam iar zicala, usor modificata"sa plece ala satulul si sa vina cel flamand"? Eu cred ca printre romani sunt o multime de oameni educati, ne mandrim cu realizarile copiilor nostri la olimpiade si le cerem sa se comporte civilizat.....iar noi, injuram, blamam....cand de fapt ar trebui ca tocmai cei ce acuza lasitatea sa iasa in fata si sa ia atitudine. Scuze daca am jignit, fara intentie, pe cineva!