Dacă nici acum, atunci cînd?

După UTA şi Unirea Urziceni, FC Farul întîlneşte în această seară a treia nou-promovată în decurs de şase etape. “Rechinii” primesc vizita Ceahlăului Piatra Neamţ, într-un joc programat de la ora 20.00. După un start bun de campionat, constănţenii au înregistrat două înfrîngeri la rînd (cu Unirea Urziceni şi Steaua), partide ce s-au lăsat cu acuze grave din partea patronului echipei, precum şi cu amenzi usturătoare. Astfel, jucătorii au fost amendaţi cu un total de 77.300 de dolari, cei mai şifonaţi ieşind Mihai Guriţă şi George Curcă, sancţionaţi cu 19.000 şi, respectiv, 17.000 de dolari. În plus, Guriţă şi-a pierdut banderola de căpitan, iar Curcă postul de titular. S-au luat măsuri şi la nivelul băncii tehnice, Ion Marin (director tehnic) şi Cristian Cămui (antrenor secund) alăturîndu-li-se lui Momcilo Vukotic, Lucian Marinof şi Ion Răuţă. Constănţenii nu pot miza în continuare pe Senin şi Todoran, incomplet refăcuţi. În schimb, Gheară, Barbu şi Voiculeţ s-au refăcut după accidentări mai vechi şi sînt apţi de joc în această seară. “Ne aşteptăm ca Ceahlăul să vină să se apere. În aceste conduţii trebuie să ne creăm şi să fructificăm spaţiile din apărarea adversă. Aceeaşi situaţie a fost şi în meciul cu Urziceniul, însă sînt convins că am învăţat din greşeli. Nu trebuie să oferim şanse de contraatac adversarilor”, a declarat antrenorul principal Momcilo Vukotic. Ceahlăul Piatra Neamţ a acumulat şase puncte în primele cinci runde şi a schimbat deja antrenorul în debutul acestui sezon, Ion Moldovan înlocuindu-l pe Mihai Stoica. Unul dintrecei mai periculoşi jucători ai oaspeţilor este ex-constănţeanul Radu Doicaru, care în urmă cu un an şi jumătate îmbrăca tricoul Farului.

Echipele probabile – FC Farul (antrenor Momcilo Vukotic): Vlas – Farmache, Gheară, Şchiopu, Maxim – Guriţă, Lungu, Păcuraru, Apostol – L.Mihai, Disney; Ceahlăul (antrenor Ion Moldovan): I.Curcă – Avădanei, Alistar, Nohai – Purică, C.Ilie, Ivaşcă, T.Şerban, Diaz – Doicaru, M.Ilie. Arbitri: A.Deaconu (Bucureşti) – M.Savaniu (Sibiu), D.Bârgăoanu (Bucureşti).