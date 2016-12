Dacă nu protejaţi natura când mergeţi la picnic, veţi primi amenzi!

Ştim cu toţii ce rămâne în urma doritorilor de activităţi în aer liber care, fără a ţine cont că nu se află în propria bucătărie, lasă o mizerie de nedescris pe unde trec. Pentru că an de an, de 1 Mai şi de Paşti, sute de mii de români ies în natură pentru a sărbători la grătar sau la picnic, ONG-urile de mediu fac apel la fiecare român ca aceste ieşiri să fie însoţite de obiceiul de a strânge gunoaiele în saci şi a le transporta până la containere special amenajate pentru colectare deşeuri. Dacă cetăţenii nu răspund acestui apel, autorităţile îi vor amenda, sancţiunile putând ajunge până la 5.000 de lei per amendă. Astfel, activităţile de picnic sunt permise doar în zone special amenajate şi în zone indicate, cu condiţia ca cetăţenii să respecte un set de reguli, de la strângerea gunoiului, până la păstrarea liniştii. Cetăţenii trebuie să ştie că picnicurile pot fi organizate numai în zone special amenajate, potrivit Legii nr. 54/2012. Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au mai multe obligaţii, printre care să nu distrugă, să modifice sau să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor special amenajate, să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate, dar şi să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă. De asemenea, au obligaţia să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă, să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective, să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat, să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop şi să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate. Cei care doresc să meargă la picninc trebuie să mai ştie că este interzisă folosirea produselor de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 metri faţă de cursurile de apă, precum şi spălarea obiectelor care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. \"Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise\", se arată în legea menţionată. Ei sunt obligaţi prin lege să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori, să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate, să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi să nu desfăşoare activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic. Potrivit legii, dacă administratorul zonei de picnic nu asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi, poate fi sancţionat cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei

Amenzi între 2.000 şi 5.000 de lei sunt prevăzute pentru cei care aprind focul în locurile amenajate şi nu îl supraveghează în permanenţă. Aruncarea deşeurilor în altă parte decât în locurile special amenajate se sancţionează cu amendă între 200 şi 2.000 de lei, iar pentru nedepunerea selectivă a deşeurilor de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, amenzile sunt între 100 şi 500 de lei. Amenzi între 300 şi 3.000 de lei pot fi aplicate celor care nu lasă curat şi nealterat locul în care au desfăşurat activitatea de picnic, celor care aruncă ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate şi celor care nu respectă ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Şi cei care spală obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate sau care împrăştie pe sol apa uzată rezultată în urma activităţii de picnic sau o varsă în apele din vecinătate pot fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 100 şi 200 de lei. Aceleaşi amenzi sunt prevăzute şi pentru persoanele care nu respectă orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective sau nu parchează autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop.

Potrivit legii, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor menţionate se fac de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către agenţii Poliţiei locale, conform competenţelor stabilite prin lege. \"Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii\", se arată în lege.

La ieşirile în natură, românii trebuie să mai ştie şi că, pe teritoriul ariilor naturale protejate, sunt interzise: distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, construcţiile, împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări aflate în inventarul ariilor naturale protejate, aprinderea şi folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate şi semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate, abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare daca există, potrivit Legii nr. 265/ 2006 privind protecţia mediului. Nerespectarea acestor prevederi se pedepseşte cu amendă între 3.000 şi 6.000 de lei.