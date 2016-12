Dacă nu vă spălaţi pe mâini, riscaţi o sumedenie de boli infecţioase! Peste 30% dintre bolile infecţioase au drept cale de transmitere mâinile murdare, cele mai frecvente astfel de maladii fiind toxiinfecţiile alimentare şi hepatita A, a declarat, ieri, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, la conferinţa naţională “Save Lives - Clean Your Hands!” („Salvează vieţi - Spală-te pe mâini“ - n.r.), cu ocazia campaniei cu acelaşi nume lansate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în toată lumea, pe 5 mai. “Este mai bine să ne spălăm pe mâini cu săpun, indiferent de ce fel, chiar şi cu cel de casă. Important este ca apa să fie din belşug, pentru că se produce decontaminarea. Aveţi germeni pe mâini care contaminează pielea şi ei trebuie îndepărtaţi mecanic. Sigur, cei din ATI (Anestezia şi Terapia Intensivă - n.r.) folosesc substanţe dezinfectate pentru a omorî germenii patogeni care rămân pe mâini”, a precizat profesorul. El a mai spus şi că, după utilizarea toaletei, robinetul ar trebui deschis cu mâna care nu a fost folosită, pentru a nu fi puşi germeni pe bateria de la chiuvetă. Medicul a mai precizat că, din cauza mâinilor murdare, cel mai des se transmit toxiinfecţiile alimentare, prin răspândirea germenilor care, în mediile cu proteine - lapte, brânză carne -, eliberează o toxină. Hepatita A se transmite şi ea prin apă contaminată sau mâini murdare, a mai spus profesorul.

INFECŢII INTRASPITALICEŞTI În legătură cu infecţiile intraspitaliceşti, prof. dr. Streinu-Cercel a spus că ar trebui premiaţi, şi nu pedepsiţi, managerii de spital care depistează acest tip de infecţii. “Încercăm să promovăm modelul de prevenire a infecţiilor nosocomiale pe care l-am instituit în Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” de ani buni şi pe care l-am dezvoltat cu tot felul de studii-pilot. Am ajuns până acolo încât să facem culturi de pe mâinile personalului, de pe telefoanele mobile sau tastatura de la computer, ca să vedem ce germeni cresc. Rezultatele au fost foarte bune: doar la doi medici am găsit germeni patogeni, toţi ceilalţi aveau floră normală saprofită, care nu necesită decontaminare prealabilă. (...) Depistarea infecţiilor nosocomiale nu trebuie pedepsită, trebuie încurajată. Aş da managerilor de spitale un plus atunci când identifică şi înregistrează aceste infecţii nosocomiale pentru că, odată înregistrate, atrag şi măsurile de prevenire a unor asemenea situaţii”, a declarat medicul profesor.