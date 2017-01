Dacă parlamentarele şi localele vor fi simultane, data ar fi 29 iunie sau începutul lui iulie

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, vineri, că dacă se ajunge la concluzia organizării de alegeri parlamentare anticipate simultan cu cele locale, este posibil ca data acestora să fie 29 iunie sau la începutul lunii iulie. Geoană a apreciat că suprapunerea alegerilor parlamentare cu cele locale ar însemna o \"voinţă puternică în Parlament, pentru că o lege organică înseamnă voturi mai multe decît are numai PSD\". El spune că social-democraţii au făcut propunerea, însă totul depinde de şeful statului: \"Dacă acest lucru este agreat şi de alte partide şi de Traian Băsescu, atunci se va întîmpla. Dacă nu, nu se va întîmpla aşa. (…) Oricum, a lăsa un guvern atît de slab să-şi ducă mandatul pînă în martie 2009, cum vor ei… Probabil că scopul liberalilor este să lungească termenul pînă undeva la mijlocul lunii martie 2009\". Liderul PSD a afirmat din nou că soluţia pentru ieşirea României din blocajul instituţional şi politic în care se află este cuplarea alegerilor locale cu alegerile parlamentare anticipate. El a admis că, de obicei, într-un an electoral, partidele nu doresc alegeri anticipate, însă, în opinia sa, acestea ar fi singura soluţie reală \"şi ar fi mai puţine costuri pentru cetăţean. Închipuiţi-vă că avem alegeri în iunie şi încă o dată în decembrie. După aceea, în iunie 2009, din nou cu alegeri pentru Parlamentul European şi în decembrie 2009, alegeri pentru preşedinte. Asta înseamnă că avem în România doi ani numai de campanie electorală\". El menţionat că decizia declanşării alegerilor anticipatelor şi a cuplării acestora cu alegerile locale nu este o soluţie pe care PSD o poate impune: \"Dacă avem cu toţii - şi Guvern şi Parlament şi preşedinte - o înţelegere a faptului că este mai bine pentru România să punem punct acestei guvernări şi să scoatem ţara din blocajul politic, acest lucru este posibil\". Geoană a adăugat că este nevoie de concursul acestor actori deoarece preşedintele are, conform Constituţiei, dreptul de a dizolva Parlamentul, iar la rîndul său, Parlamentul ar trebui să stabilească printr-o lege organică suprapunerea alegerilor parlamentare anticipate cu cele locale. Geoană a estimat că PSD va obţine la viitoarele alegeri locale un scor electoral apropiat de palierul de 30%. Biroul Permanent al PSD a decis ca alegerile să fie pregătite pentru sistemul de vot uninominal, ţinîndu-se cont că acest sistem ar putea fi introdus şi pentru alegerea preşedinţilor de consilii judeţene. El a spus că această măsură ar fi o noutate care va schimba dinamica electorală. În opinia lui, PSD va fi principalul beneficiar al introducerii sistemului de vot uninominal, deoarece este partidul cu cea mai mare resursă umană din întreaga ţară. Geoană a adăugat că, în mod normal, săptămîna viitoare, la primul plen al Camerei Deputaţilor, ar trebui ca legea privind votul uninominal să fie adoptată. Liderul PSD a mai afirmat că partidul este avantajat din punct de vedere al calităţii oamenilor. În opinia lui, revenirea lui Adrian Năstase are \"un impact pozitiv în interiorul partidului\", care se observă deja după primele şedinţe ale conducerii PSD: \"Bunurile cel mai de preţ pe care le are partidul nostru sînt democraţia şi votul pe care membrii noştri îl exercită în mod liber în cadrul partidului. Este diferenţă ca ntre zi şi noapte între ceea ce se întîmplă la PSD şi ce se întîmplă la PD-L, unde tot ce înseamnă decizie democratică este, de fapt, o impunere din partea lui Traian Băsescu\".