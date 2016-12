“Dacă populaţia ar veni la vot, s-ar întîmpla răsturnări de situaţie spectaculoase”

Preşedintele PNŢCD, Marian Petre Miluţ, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă la Constanţa, că partidul pe care îl conduce propune pentru alegerile europarlamentare oameni care au proiecte pentru dezvoltarea economică a României. Liderul ţărăniştilor a precizat însă că, pentru ca proiectele PNŢCD să prindă viaţă, românii trebuie să iasă la vot. “70% din populaţia României nu iese la vot. Ar trebui să ne întrebăm ce s-ar întîmpla daca ar ieşi. Dacă populaţia ar ieşi la vot, am avea parte de răsturnări de situaţie spectaculoase“, a declarat Miluţ. Referitor la situaţia economică a ţării, Miluţ a apreciat că România încă nu se află în criză, urmînd ca aceasta să fie resimţită de ţara noastră în toamna acestui an şi mai ales, în iarnă. De asemenea, liderul PNŢCD a menţionat că este foarte important ca în România să se investească în economie, avînd în vedere că s-a demonstrat deja că investiţia în bănci este una inutilă. Miluţ a adăugat că PNŢCD are foarte multe proiecte care vizează zona rurală. “Satul în România este într-o zonă de feudalism. Aici nu se insistă pe dezvoltare şi educaţie“, a mai spus Miluţ. În vizita sa la Constanţa, Miluţ a ajuns şi în comuna Cogealac şi s-a întîlnit cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Patronatelor din România la Mangalia.