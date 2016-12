Dacă vinde aeronava prezidenţială, TAROM face economii anuale de milioane de euro

TAROM dă publicităţii cifrele dezastrului celor două aeronave A310, cifre care, prin simpla lor pomenire susţin necesitatea adoptării unor măsuri drastice. Astfel, TAROM arată cum ar putea obţine minimum patru milioane de euro din vânzarea celor două aparate Airbus A310, economia anuală estimată de operatorul aerian fiind de circa zece milioane de euro. Potrivit reprezentanţilor companiei aeriene, “compania are de făcut o alegere. Trebuie să ţină cont de faptul că cele două aeronave produc pierderi anuale de zece milioane de euro. Cele două aparate au un cost anual de aeronavigabilitate, mai exact costurile necesare pentru ca aparatele să zboare, de circa şapte milioane de euro amândouă. La acest calcul se adaugă circa 3,5 milioane de euro pe bucată, odată la cinci ani, atunci când este necesară o revizie generală. Dacă sunt vândute, se poate obţine minimum o sumă de patru milioane de euro şi cu aceşti bani pot fi închiriate una sau două aeronave noi, Airbus A320 de exemplu, care să fie mult mai utile companiei\'\', au explicat reprezentanţii TAROM. Din calculele operatorului aerian, pentru închirierea unei aeronave noi de tip Airbus A320, utilizată în prezent de majoritatea companiilor aeriene similare TAROM, costurile lunare sunt de 200.000 de dolari. În eventualitatea vânzării, suma este suficientă pentru achiziţionarea unei aeronave noi prin leasing operaţional, suficientă pentru nevoile actuale ale companiei, care încearcă să îşi reducă pierderile.

NU SE MAI FABRICĂ PIESE Reprezentanţii companiei au subliniat că pentru celelalte aparate din flota TAROM se poate face mentenanţă prin intermediul diviziei tehnice proprii sau prin intermediul unor contracte de mentenanţă încheiate cu societăţi mari de profil, precum Lufthansa Technik, contracte prin care, în caz de urgenţă, piesele cu probleme să fie înlocuite imediat. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu cele două aeronave Airbus A310. Practic, nu se mai găsesc piese pentru acest tip de avion pe piaţă, iar în cazul unor defecţiuni compania se descurcă cum poate sau piesele sunt schimbate uneori de la o aeronavă la alta.

EXISTĂ SOLUŢII “Este firesc să existe aeronave oficiale, dar există şi soluţia ca TAROM să pregătească pentru zborurile oficiale, în caz de nevoie, una dintre celelalte aeronave existente în flotă, iar costurile ar fi cu mult reduse. Pe de altă parte, ar trebui găsită o soluţie pentru că una dintre cele două aeronave, care este folosită pentru deplasările preşedintelui României, este în flota şi, deci, în bilanţul TAROM, ceea ce provoacă costuri companiei şi ar trebui găsită o soluţie pentru mutarea acestei aeronave la altă instituţie în cazul în care nu se va reuşi vânzarea”, susţine compania. Reprezentanţii conducerii TAROM precizează, totodată, că rezolvarea situaţiei celor două aparate Airbus, una folosită de administraţia prezidenţială şi cealaltă utilizată în cursele companiei, reprezintă unul dintre obiectivele noilor manageri pentru a reduce pierderile. Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat, joi, că managementul privat de la TAROM va decide în ceea ce priveşte aeronava prezidenţială, care are costuri anuale de mentenanţă de şapte milioane de dolari. \'\'Managementul de la TAROM, mai exact Consiliul de Administraţie, va analiza situaţia aeronavei prezidenţiale, aeronavă care are costuri de mentenanţă de şapte milioane dolari pe an. Am propus şi eu o soluţie pentru rezolvarea acestei situaţii, dar încă nu o pot spune până la decizia ce va fi luată de conducerea TAROM\'\', a spus ministrul Transporturilor. Acesta a precizat că oficiali ai Ministerului Transporturilor şi ai Administraţiei Prezidenţiale vor începe discuţii pe această temă. Relu Fenechiu declarase anterior că speră să se reuşească reducerea pierderilor TAROM, una dintre măsurile în acest sens fiind vânzarea aeronavei prezidenţiale. “Sper din toată inima să reuşim să reducem pierderile, pentru că, în prezent, TAROM pierde 50 de milioane de euro pe an. Unul dintre modurile în care vrem să reducem pierderile, de exemplu, este să vindem avionul prezidenţial, care costă şapte milioane dolari pe an numai pentru întreţinere”, a spus Fenechiu, invitat la un post de televiziune.

SCURT ISTORIC Cele două aeronave, fabricate în 1991, au fost scoase de trei ori la licitaţie, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri /BRM/, în cursul anului 2003, şi apoi în 2004, nefiind găsit niciun cumpărător. Ele au fost evaluate de Institutul pentru Aviaţie - INAV SA - la circa 7,6 milioane de dolari fiecare, Institutul recomandând ca preţul de vânzare să fie de circa 20 milioane de dolari, în care, alături de cele două aparate de zbor, intră şi piesele de schimb şi motorul de rezervă. Avioanele au fost folosite de TAROM până în 2003, pe curse spre Bangkok, Beijing, New York şi Montreal, operând şi pe destinaţii de tip mediu curier, în Europa. Aparatele au fost cumpărate în 1992, statul plătind 219 milioane de dolari pentru cele două avioane.