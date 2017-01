Dacia a depășit pragul de 500.000 de vehicule vândute

2014 a fost un an excepțional pentru Dacia, care a depășit pragul de 500.000 de vehicule vândute în lume, iar în România a înregistrat o creștere a vânzărilor și își consolidează poziția de lider pe piața auto, cu o cotă de peste 31%. Pentru 2015, Jan Ptacek, directorul general al Renault Commercial Roumanie, a anunțat lansarea versiunilor Stapeway ale modelelor Lodgy și Dokker.

Dacia a înregistrat cea mai puternică creștere a vânzărilor în rândul mărcilor generaliste în Europa Occidentală. ”Cu vânzări cifrate la 511.465 de unități, Dacia a reușit în 2014 cea mai bună performanță comercială din istoria sa. Marca românească se alătură astfel clubului restrâns al constructorilor care vând mai mult de jumătate de milion de mașini anual. Acest rezultat, superior cu 19% față de cel înregistrat în 2013, i-a permis mărcii Dacia să-și sporească prezența pe majoritatea piețelor unde este comercializată”, a arătat reprezentantul Renault România. Acesta a calificat rezultatele din România drept o performanță excelentă, subliniind că pe o piață a vehiculelor noi care se situează în continuare sub pragul de 100.000 de unități pe an, mult sub potențialul său real, Dacia a reușit în 2014 o creștere a vânzărilor de 19%, până la 29.625 de unități, față de 24.890 de vehicule comercializate în anul precedent.

Succesul de care se bucură Dacia în străinătate creează însă probleme în fabrica de la Mioveni, unde sindicatele cer mărirea salariului cu 15%. Măsura este dezavuată de conducerea de la Renault, care încearcă să transfere tot mai mult din producția de la Mioveni în fabrica din Maroc.

În iunie 2014, oferta Logan s-a îmbogățit cu o serie limitată, intitulată „Logan 10 ani“. Versiunea MCV a adăugat 2.646 unități la acest total și s-a impus drept cel mai vândut model break din România. Duster ocupă a doua treaptă a podiumului, cu 6.134 unități vândute. Sandero, inclusiv versiunea Stepway, domină detașat segmentul B-hatch și, cu aproape 5.000 de unități, se plasează pe locul al treilea în clasamentul pe modele, arată rezultatele companiei.

Pe piețele externe, Dacia a vândut, în 2014, 481.840 de mașini, cu 19% mai multe față de anul 2013. Europa domină în clasamentul pe regiuni, circa trei sferturi din mașinile vândute de Dacia în 2014 fiind înmatriculate în țările europene. Marca românească a câștigat anul trecut 0,4%, ajungând să dețină 2,5% din piața regiunii. Cu aproape 106.000 de unități, Franța este prima destinație de export a Dacia. Cota sa de piață se ridică la 4,88%, ceea ce o plasează pe locul 5 în topul mărcilor cele mai vândute, imediat după Volkswagen. Această performanță este susținută de succesul modelelor Duster și Sandero, acesta din urmă fiind al treilea model cel mai cumpărat de clienții particulari din Franța. Germania ocupă locul 3 în topul vânzărilor din Europa, cu puțin peste 50.000 de unități și o cotă de piață de 1,55%, urmată de Spania, cu aproape 46.000 de unități vândute și o cotă de piață de 4,7%. Italia se situează pe locul al patrulea, cu ceva mai puțin de 40.000 de mașini vândute și o cotă de piață de 2,7%, în timp ce Algeria, Turcia și Maroc au înregistrat, fiecare, vânzări de peste 30.000 de unități. În Marea Britanie, Dacia a vândut anul trecut aproape 24.000 de unități, ceea ce situează Regatul Unit pe locul 8 în clasamentul exporturilor mărcii.