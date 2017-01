Dacia, brandul românesc cel mai cunoscut

În urma unui studiu realizat de Synovate, a rezultat că „Dacia” este brandul românesc cu cea mai ridicată notorietate, obţinînd cele mai mari procentaje atît ca prim brand menţionat de consumatori (17,4%) cît şi ca marcă aleasă în mod spontan (40%). Pe locul doi în clasamentul brandurilor româneşti cu notorietate ridicată s-a poziţionat Banca Comercială Română, fiind primul brand menţionat de către 13,7% dintre respondenţi - top of mind - şi ca marcă aleasă spontan de către 38,8% dintre participanţii la studiu. Poziţia a treia a fost ocupată de Arctic, primul brand menţionat de 10,3% dintre respondenţi şi marcă aleasă spontan de 24,9% dintre aceştia. Următoarele clasate în topul 20 al brandurilor româneşti cu notorietate sînt, în ordine: Borsec (6,6% - top of mind, 24,6% - spontan), Banca Română de Dezvoltare (2,8% - top of mind, 20% - spontan), Banca Transilvania (2,5%- top of mind, 14,7%-spontan), Romtelecom (2,7%- top of mind, 9,6%-spontan), ARO (2,6%- top of mind, 9,2%-spontan), Dorna (2,7%- top of mind, 8,6%-spontan), Altex (2,9%- top of mind, 7,7%-spontan), urmate de Izvorul minunilor, Bancpost, Logan, Bergenbier, Angst, Timişoreana, Banca Românească, Napolact, Ursus şi Poiana. La capitolul brand-uri internaţionale, Nokia a preluat poziţia de lider de la Coca Cola, care s-a situat anul acesta pe poziţia a doua. Pe locul trei s-a poziţionat Mercedes, care a urcat de pe poziţia a patra. În primele zece poziţii ale clasamentului High Impact Brands s-au mai clasat Volkswagen, Ariel, BMW, Adidas, Philips, Sony şi Audi. În ceea ce priveşte brandurile de băuturi nealcoolice, primele trei mărci în topul notorietăţii sînt Coca Cola, Fanta şi Prigat, în timp ce podiumul în clasamentul omonim al alcoolicelor este ocupat de Bergenbier, Becks şi Angelli. Pe de altă parte, Nivea, Colgate şi Dove sînt mărcile cu cea mai mare notorietate din clasamentul brandurilor de îngrijire personală, în timp ce Ariel, Domestos şi Cif ocupă primele trei poziţii din topul brandurilor de îngrijire a casei.