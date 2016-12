Dacia Dokker şi Dokker Van, produse în Maroc, vor fi comercializate din toamnă în Europa

Modelele Dokker şi Dokker Van, produse de Dacia în uzina din Tanger, Maroc, vor începe să fie comercializate, în iunie, în Maroc, şi în toamnă în Europa, a anunţat, ieri, constructorul. Dacia Dokker este un combi cu 5 locuri destinat unei utilizări mixte, atât în scop personal, cât şi profesional, iar Dacia Dokker Van este o furgonetă care vizează în principal mici comercianţi şi întreprinzători. Dacia Dokker şi Dokker Van vor avea, în funcţie de ţară, patru motorizări, două pe benzină şi două pe motorină. \"Aceste două noi vehicule, fidele valorilor mărcii Dacia, propun prestaţii generoase la un preţ accesibil\", se arată într-un comunicat al companiei. Revista L\'Automobile Magazine a relatat în luna mai că preţurile Dokker ar putea fi de sub 10.000 de euro pentru varianta pe benzină, respectiv circa 11.500 euro pentru varianta diesel. Numele \"Dokker\" este derivat din cuvântul englezesc \"dockworker\" care desemnează muncitorii care se ocupă de încărcarea şi descărcarea navelor în port. După lansarea Dacia Dokker şi Dokker Van, gama Dacia ajunge la nouă modele lansate în opt ani. \"Precum Lodgy, aceste două noi modele sunt produse în noua uzină din Tanger, în Maroc. Capacitatea sa actuală de producţie, cifrată la 170.000 de vehicule pe an, va ajunge în timp până la 400 000 de unităţi pe an\", se spune în comunicat. Renault pregăteşte în acest an şi noile generaţii Sandero şi Logan. Constantin Stroe, vicepreşedintele Automobile Dacia, a declarat miercuri că pregătirile pentru \"Logan 2\" sunt în grafic, maşina urmând să fie lansată în acest an.