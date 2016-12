Dacia Duster are cel mai mic preţ de exploatare

Încă din primul an de rulare, Dacia Duster are cel mai mic cost de exploatare, potrivit clasamentului pe 2014 întocmit de firma de leasing Argus, care publică anual clasamentul celor mai populare modele din Franţa în funcţie de costul real de utilizare. Bugetul automobiliştilor creşte de la un an la altul, trecând de la 1,2% la 4,4%, în medie, în 2012, conform ultimului raport anual al Automobile Club Association (ACA). Contrar a ceea ce s-ar putea crede, exploatarea unei maşini mari nu costă neapărat mai mult decât a uneia mici. Astfel, Dacia Duster este maşina cea mai ieftină în exploatare, arată analiza anuală realizată de Argus, care inventariază peste 1.000 de modele dintre cele mai vândute în Franţa, în funcţie de costul real de utilizare sau preţul de cost pe kilometru.

Cu numai 0,48 euro pe kilometru în primul an de rulare la 10.000 de kilometri pe an, SUV-ul low-cost al Renault se situează înaintea unor modele de maşini mici, cum ar fi Peugeot 107 sau Smart, care au, în cel mai bun caz, un preţ de cost pe kilometru de 0,55 euro. Şi Dacia Sandero, cu 0,50 euro pe kilometru, depăşeşte Audi A1, cu 0,92 euro, sau Mini, cu 1,29 euro în cazul Mini Cooper S. Primele locuri ale clasamentului în care Dacia Duster este considerată o maşină extrem de competitivă în funcţie de cel mai redus cost de exploatare pe kilometru arată după cum urmează: Dacia Duster cu 0,48 euro, Dacia Sandero cu 0,50 euro, Smart cu 0,55 euro, Peugeot 107 cu 0,63 euro, Renault Clio cu 0,91 euro, Audi A1 cu 0,92 euro, Citroen C3 cu 0,97 euro, Volkswagen Polo cu 1,03 euro şi Mini Cooper cu 1,29 euro.