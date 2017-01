Dacia prinde viteză în Marea Britanie

19:33:37 / 06 Aprilie 2014

Doar cifre?

Tot vad articole pline de cifre. Asa va umpleti voi articolele ? Cu cifr? Adica zapaciti cititorii? Zceti ca dacia Romaneasca are ceva success pe piata Britanica...ceva despre parerile clientilor, dealerilor. Simplu si la subiect. Dar ati fost scoliti in perioada post 1989...aveti deja 24 de ani...maturizati in ineptia capitalista prost inteleasa si mai ales aplicata...Good Luck!