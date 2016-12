Dacia scoate din criză piaţa auto din Franţa

Un număr de 9.682 de autoturisme noi marca Dacia au fost înmatriculate în Franţa în luna iulie 2013, în creştere cu 6,1% faţă de cele 9.127 unităţi înmatriculate în perioada similară din 2012, a anunţat comitetul constructorilor francezi de automobile (CCFA). Cota de piaţă a Dacia a urcat de la 6,13% în iulie 2012 la 6,44% în iulie 2013. Un număr de 54.610 de autoturisme Dacia au fost vândute pe piaţa franceză în perioada ianuarie - iulie 2013, faţă de 50.306 unităţi în perioada similară a anului trecut.

În iulie, piaţa auto franceză a înregistrat o creştere de 0,9% a vânzărilor de maşini noi, până la 150.248 unităţi, comparativ cu perioada similară din 2012, un semn că cererea de maşini se stabilizează pe una dintre pieţele cele mai lovite de scăderea vânzărilor în Europa. CCFA şi-a reafirmat estimarea privind un declin de 8% al vânzărilor auto în acest an. Principalii producători auto francezi, PSA Peugeot Citroen şi Renault Group, au raportat majorarea vânzărilor cu 0,9%, respectiv 4,7%, în timp ce, luna trecută, vânzările Toyota au urcat cu 24%, iar cele ale BMW - cu 8,8%. În total, înmatriculările de autoturisme noi în Franţa au înregistrat, în primele şapte luni ale acestui an, o scădere de 9,7%, până la 1.081.724 unităţi. „Cu siguranţă, am observat că declinul vânzărilor a ajuns la final. Lansarea unor noi modele a fost de mare ajutor”, a declarat François Roudier, purtător de cuvânt al CCFA.