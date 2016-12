Dacian Cioloș a participat la comandamentul de iarnă de la Ministerul de Interne

Premierul României, Dacian Cioloș, a participat la comandamentul de iarnă organizat la Ministerul Afacerilor Interne . Cioloș a avertizat că România nu mai trebuie să fie prinsă nepregătită de vremea rea.

"Prin prezenţa mea nu vreau să se înţeleagă că le ştiu pe toate. Guvernul va urmări cu mare atenţie cum se face treaba. În fiecare an sunt probleme. Să facem tot ce ne stă în putinţă în mod profesionist”, a spus Dacian Cioloș.

“Prezența dumneavoastră la Ministerul Afacerilor Interne ne onorează. La nivel teritorial sunt preyenți prefecții, dar și toate autoritățile. Am înregistrat fenomene meteo deosebite și am luat măsuri în 14 județe. Am avut 46 de localități afectate. Am 33 de anexe gospodărești inundate. Nu am avut personae izolate, nu am avut personae decedate. Suntem pregătiți pentru a acționa. Au fost date 5 contravenții pentru neechiparea corespunzătoare a mașinilor”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă.

"Administrația locală este pregătită. Cred că este important să se lucreze în echipă", a spus și Vasile Dâncu.