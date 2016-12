Dacian Cioloș, bilanț la un an de mandat în fruntea Executivului

Premierul Dacian Cioloș a publicat joi, la un an de mandat, un scurt bilanț al Executivului pe care îl conduce, în care afirmă că este "imperios necesar" ca măsurile demarate în această perioadă să fie continuate de următorul guvern.

"Ne-am asumat o guvernare responsabilă: am pus accentul pe grija față de resursele publice, am decuplat clientela politică de la banul public și am început depolitizarea companiilor de stat. Am promovat transparența și deschiderea statului față de cetățeni, ca pârghii de combatere a corupției, am redus birocrația și am pus bazele unor proiecte de modernizare și digitalizare a serviciilor publice. Este imperativ ca aceste măsuri să continue", susține Cioloș, în preambulul bilanțului.

Documentul are 26 de pagini și conține măsurile luate de Cabinetul condus de Dacian Cioloș. printre măsurile enumerate se regăsesc operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, promovarea Strategiei Națională Anticorupție 2016-2020, reducerea birocrației, prin eliminarea formalităților birocratice în relația cu ANAF, reducerea timpului pentru plata taxelor și impozitelor, precum și accesul mai facil și mai rapid la serviciile publice prin înlocuirea copiilor legalizate notarial, cu cele simple, certificate pe loc, informatizarea transmiterii unor documente, obținerea actelor de naștere și de identitate, inclusiv proiectul "Niciun copil fără identitate".

De asemenea, este amintit și programul GovITHub.

"Prin programul GovITHub am eliberat statul din captura celor câtorva firme IT abonate la contractele publice și am creat un mediu de cooperare deschis, transparent și de încredere între stat și antreprenorii și specialiștii din domeniu. Cei 20 de tineri bursieri împreună cu cei peste 300 de voluntari din elita profesionistă a tehnologiei informației au fost aduși la Guvern și dezvoltă în acest moment sisteme și facilități electronice care ajută oamenii și companiile în relația cu sistemul public", este menționat în document.

Conform bilanțului, statul asigură venituri mai mari pentru angajații din educație și sănătate, dar și pensii majorate.

"Am pus sănătatea și educația în topul prioritățile noastre și am alocat resurse pentru a elimina inechitățile salariale din aceste domenii. Am făcut deja o serie de majorări și, totodată, de corecții salariale: în sănătate - creștere medie 15% - aproximativ 163.000 de cadre medicale au primit venituri mai mari; în educație – creștere medie 10% - 280.000 de cadre didactice au beneficiat de această măsură. Am făcut o echilibrare a grilelor salariale în așa fel încât medici din spitale diferite aflați pe aceeași funcție și având aceeași experiență să fie plătiți la fel. Aceeași filozofie a fost aplicată în cazul salariilor cadrelor didactice. Corecțiile salariale au implicat o alocare bugetară de 2,6 miliarde de lei. Remunerația gărzilor medicilor a crescut de la 1 octombrie cu până la 90%. Astfel de discrepanțe sunt în întreg sistemul bugetar. Corecția lor și o predictibilitate privind creșterea veniturilor pot fi asigurate prin legea salarizării unitare, proiect pe care îl vom lăsa finalizat viitorului guvern. Am asigurat majorarea punctului de pensie cu 5%, potrivit Legii pensiilor, ajungând astfel la 871,7 lei", explică premierul.

Premierul Dacian Cioloș amintește și de măsuri pentru organizarea alegerilor și garantarea dreptului de a alege, măsuri active de angajare și de creare de locuri de muncă, stimularea antreprenorilor, dar și accentul pus pe domeniile Sănătății și Educației. Documentul Executivului nu omite nici măsurile concrete după incendiul din clubul Colectiv.

"Am prelungit perioada în care se pot deconta tratamentele de care beneficiază răniţii din accidentul de la #Colectiv cu încă 2 ani. Totodată, am instituit posibilitatea acordării în avans a sumelor necesare efectuării tratamentului și este îmbunătățită metodologia de decontare, prin eliminarea unor documente. Am extins Compartimentul de Arși din cadrul Spitalului Floreasca prin înființarea unui salon de tip post-critic care cuprinde 6 paturi, fiind suplimentat numărul de paturi cu încă 7 pentru spitalizare continuă. În prezent se află în renovare secția de ATI din cadrul Spitalului de Arși, cu termen de finalizare sfârșitul lunii noiembrie", precizează Cioloș.

Totodată, este stipulată și plata subvențiilor pentru agricultori, dar și absorbția fondurilor europene.

În bilanț este trecută și o nerealizare a premierului Cioloș.

"Am lansat în prima parte a mandatului o dezbatere publică pe câteva teme care ar fi trebuit să stea la baza unei reforme a administrației publice. Din păcate, această dezbatere publică nu «a prins» și nu a existat apetitul politic pentru a aprofunda acest proces. În aceste condiții, am luat măsuri pentru a crea cadrul necesar unei astfel de reforme, finalizând Strategia pentru funcția publică, Strategia pentru formarea profesională în administrație, strategii elaborate cu expertiză externă în acești ultimi ani și nefinalizate până acum. Pe baza acestor documente, Guvernul și Parlamentul viitor vor avea terenul pregătit pentru a duce la bun sfârșit reforma administrației publice care este profund necesară", precizează Dacian Cioloș.

La capitolul Politică externă, Dacian Cioloș a enumerat, printre altele, eliminarea vizelor pentru Canada, pregătirea instituțională pentru preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, dar și îndeplinirea mandatului României la Summit-ul NATO de la Varșovia prin stabilirea unei prezențe înaintate în zona Mării Negre, trecerea sub comanda și controlul Alianței a facilității de la Deveselu – inaugurată în mai, în prezența secretarului general al NATO.