Dacie făcută praf de un TIR

Doi bărbaţi din Constanţa au fost la numai un pas de moarte după ce maşina în care se aflau, o Dacie Papuc, cu numărul CT-53-MIT, s-a izbit violent de un tir. Accidentul s-a petrecut în noaptea de sîmbătă spre duminică, în localitatea Poarta Albă, chiar în faţa sediului Poliţiei. Şeful postului de Poliţie Poarta Albă, agent şef Gigi Radu, spune că autotrenul, cu numărul CT-60-PIB, a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu o Dacie. “Accidentul s-a petrecut chiar sub ochii noştri. În 30 de secunde am fost la faţa locului şi am acordat primul ajutor“, a declarat Gigi Radu. Deşi impactul dintre cele două autovehicule a fost violent, ca prin minune, cei doi bărbaţi, Ştefan Creţu, de 46 de ani, pasager, şi Cristian Grigoraş, de 25 de ani, şofer, au scăpat viaţă. Dacă şoferul Daciei a scăpat doar cu cîteva fracturi, pasagerul din dreapta nu a fost la fel de norocos. Bărbatul de 25 de ani se află în comă profundă şi la această oră. Şoferul tirului se consideră nevinovat şi susţine că Dacia nu avea nicio lumină aprinsă, avarie sau poziţii. Cei doi pasageri ai Daciei, prinşi între fiarele contorsionate ale maşinii, au fost scoşi ca urmare a intervenţiei unei echipe de descarcerare. De menţionat este că, în momentul producerii accidentului, traficul era îngreunat de o ceaţă atît de deasă încît vizibilitatea era redusă sub trei metri.