Dacii şi romanii rescriu istoria la... Festivalul Antic Tomis

Unde, dacă nu la Constanţa, îşi poate avea locul un festival care să celebreze şi să reînvie acel „spiritus loci” care şi-a pus amprenta milenară asupra străvechiului Tomis?! Necesitatea unui astfel de eveniment unic, menit să promoveze şi să valorifice potenţialul turistic al Constanţei, au înţeles-o atât de bine iniţiatorii şi organizatorii Festivalului Antic Tomis, ce se va desfăşura în perioada 17-19 august, în faţa Edificiului Roman cu Mozaic din Piaţa Ovidiu: Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării şi Groove Hour. Asociaţiile de reconstituire istorică „Terra Dacica Aeterna” din Cluj-Napoca şi „Cohorta I Tracorum” din Bulgaria vor da autenticitate manifestărilor. Locul ales pentru desfăşurarea primei ediţii a evenimentului, ce se va întinde pe parcursul a trei zile... mitice, este predestinat: în piaţa de unde poetul latin exilat la Tomis, Publius Ovidius Naso, „priveşte” sclipirile de azur ale Pontului Euxin, mai exact lângă Edificul Roman cu Mozaic şi în parcul cu pini din faţa acestuia.

INTERES SPECIAL Nici măcar nu a început prima ediţie a Festivalului Tomis că deja interesul pentru o asemenea manifestare este major, mai multe asociaţii de reconstituire istorică din Bulgaria şi Italia manifestându-şi dorinţa de a participa - pe cheltuiala proprie! - la cea de-a doua ediţie a evenimentului. De asemenea, un renumit gladiator din Roma, „Cetatea Eternă”, care se regăseşte pe unul dintre afişele festivalului, îşi doreşte să participe la următoarea ediţie a manifestării tomitane.

„CONSTANŢA OLD TOWN” „Festivalul Antic Tomis este un festival pe care dorim să-l transformăm într-un eveniment de tradiţie în Constanţa, în zona veche a oraşului, pe care eu aş dori să o numesc de acum încolo „Constanţa Old Town”. (...) Orice destinaţie turistică are nevoie de evenimente. Cu cât aceste evenimente sunt mai deosebite, mai atractive, mai speciale, şi, desigur, cu cât sunt mai multe, destinaţia respectivă capătă un plus de imagine şi atrage mai mulţi turişti. Se ştie, în ultimii ani, Mamaia a devenit capitala distracţiei, staţiunea nr. 1 a României ca destinaţie turistică. Ea este în top în orice clasament am face, dar acum vorbim despre un eveniment care ajunge în oraş, capitala urbană a litoralului românesc, Constanţa”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin. Aceasta a mai spus, în cadrul conferinţei de presă dedicată festivalului, ce s-a desfăşurat, ieri, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, că o va întruchipa în cadrul paradelor festivalului pe Tomiris, regina care a întemeiat cetatea Tomis. La parade este invitat şi pe primarul Constanţei, Radu Mazăre.

Participanţii la conferinţa de presă, preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, Corina Martin, directorul executiv al Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, Petrică Munteanu şi directorul de marketing al Groove Hour, Dragoş Paiu, au prezentat programul manifestării şi au... devoalat câteva dintre surprizele manifestării. Astfel, în cadrul ceremoniei de deschidere ce va fi programată pe 17 august, de la ora 17.00, va arde o flacără de ceremonie pe parcursul celor trei zile de festival care va fi purtată şi pe 19 august, în cadrul paradei cuceritorilor romani ce va închide manifestarea antică. „Este foarte important că încercăm şi reuşim să avem astfel de evenimente”, a spus reprezentantul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu.

„Iată că, după 2000 de ani, cetatea Tomis este animată cu un festival antic. Ne bucurăm că am reuşim să exploatăm şi să punem în valoare spiritul locului. Avem un patrimoniu cultural-arheologic de mare valoare în Dobrogea care până acum nu a fost valorificat la potenţialul său maxim”, a spus directorul de marketing al Asociaţiei Groove Hour, Dragoş Paiu.

Pe perioada Festivalului Antic Tomis vor fi proiectate reconstituiri 3D ale cetăţilor Tomis, Histria şi Adamclisi şi filmul documentar „Pe urmele Argonauţilor”, ce prezintă traseul turistic Constanţa-Histria-Cheile Dobrogei.

Trei zile „mitice”

ZIUA ÎNTÂI Festivalul Antic Tomis se va deschide, pe 17 august, de la ora 17.00, cu o paradă militară a unei legiuni romane complet echipată de luptă. Aceasta va urma traseul Piaţa Ovidiu - Faleza Cazinoului - Poarta 1 - Edificiul Roman cu Mozaic. După aceea, de la ora 18.00, se va face prezentarea echipamentului dac şi a celui roman, urmată, evident, de marea confruntare între daci şi romani, odată cu prezentarea tacticilor de luptă şi confruntarea în sine. Ziua se va încheia cu o cină... romană cu pâine Labyrinthum şi grătar Mozaic.

ZIUA A DOUA Pe 18 august, în intervalul orar 10.00-14.00, vor avea loc „antrenamente” din atelierele antice: tir cu arcul, aruncarea suliţei, atelier de ceramică, pregătirea militară. De la ora 18.00, se va vorbi despre „Cetăţile pontice, o prioritate naţională”, în cadrul unei mese rotunde. De la ora 19.00 se va relua confruntarea armată, iar seara se va încheia cu o cină romană.

ZIUA A TREIA Pe 19 august, de la ora 10.00, se va da startul paradei care marchează finalul Festivalului Antic Tomis şi care va urma următorul traseu: Bd. Tomis - Piaţa Ovidiu - porţile cetăţii Tomis - Bd. Ferdinand - Parcul Primăriei - Plaja Modern.

Turiştii şi constănţenii vor primi flyere cu programul festivalului, dar şi hărţi cu centrul vechi al Constanţei. Evenimentul beneficiază de o pagină specială pe Facebook, http://www.facebook.com/festivalulantic.