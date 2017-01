Dado Prso s-a retras din naţionala Croaţiei

Atacantul Dado Prso, în vîrstă de 32 de ani, a decis să se retragă din echipa naţională a Croaţiei, din cauza unor probleme persistente la genunchi, a anunţat presa croată. "Trebuie să renunţi la un moment dat. Eu am decis că acest moment a venit. Am hotărît să mă retrag din naţională la 32 de ani. Am avut o problemă extrem de serioasă la genunchi şi finalul carierei mele se apropie", a declarat Prso pentru cotidianul "Sportske Novosti". Dado Prso, care a înscris 9 goluri în cele 29 de meciuri disputate pentru reprezentativa Croaţiei, mai are un an de contract cu gruparea Glasgow Rangers. Prso a evoluat anterior, timp de cinci sezoane, la AS Monaco. Preşedintele Federaţiei Croate de Fotbal, Vlatko Markovici, a calificat decizia de retragere a lui Prso drept "o pierdere ireparabilă pentru echipă".