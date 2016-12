Daewoo dă bani pentru producţia de nave la Şantierul Naval 2 Mai

Ministerul Economiei a semnat, pe 3 mai, un protocol de colaborare cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. - Coreea (DSME), Şantierul Naval 2 Mai SA şi SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA (DMHI), pentru un pachet de sprijin privin şantierul naval de la Mangalia. \"Societatea DMHI urmează să fie recapitalizată, prin infuzie de fonduri financiare, de către partea coreeană şi prin aportarea terenului de către Şantierul Naval 2 Mai, în vederea relansării activităţii de producţie de nave\", potrivit unui comunicat de ieri al Ministerului Economiei. În paralel, societatea DMHI va întreprinde demersurile necesare pentru a putea beneficia de o garanţie de stat acordată de Eximbank, în scopul obţinerii de credite de la bănci comerciale. \"DSME a acordat deja garanţii pentru o facilitate de finanţare în valoare de 60 milioane dolari\", mai informează comunicatul. Potrivit acestuia, părţile semnatare urmează să stabilească de comun acord planul de acţiuni ce trebuie întreprinse in vederea implementării măsurilor cuprinse în protocolul semnat.