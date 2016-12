Daewoo Shipbuilding vrea eoliene în România

Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering, al doilea mare constructor de nave la nivel mondial, intenţionează ca, până în 2020, 30% din vânzările grupului să provină din domeniul energiei eoliene, fiind posibil să construiască echipamente de profil şi la şantierul naval din Mangalia. În acest scop, Daewoo a cumpărat în 2009 compania DeWind, pentru circa 50 de milioane de dolari, de la Composite Technology din California. În 2012, vânzările Daewoo de echipamente în domeniul energiei eoliene ar putea ajunge la 800 de milioane de dolari, a declarat directorul pentru strategie al grupului, Koh Young Youl, într-un interviu acordat Bloomberg. Daewoo intenţionează să construiască parcuri eoliene în Europa şi America de Nord, iar Koh a arătat că grupul ar putea produce turbine şi la şantierul naval din Mangalia, în funcţie de cerere. Pentru acest an sunt anticipate vânzări pe acest segment de 25 de milioane de dolari, în timp ce vânzările totale ale Daewoo ar putea atinge 12,4 mii de miliarde de won (10,3 miliarde dolari). În 2020, Daewoo anticipează ca vânzările de echipamente pentru energia eoliană să ajungă la nouă mii de miliarde de woni (7,5 miliarde dolari). În 2009, grupul a obţinut 99% din venituri din construcţia de nave şi echipamente offshore. Daewoo fabrică deja turbine şi ar putea totodată să opereze parcuri eoliene, să construiască nave pentru instalarea de unităţi eoliene marine şi să înfiinţeze o fabrică de generatoare în China, în vederea diversificării operaţiunilor. Constructorii coreeni de nave se confruntă cu concurenţa puternică din partea şantierelor navale chinezeşti. Capacitatea de generare a energiei eoliene la nivel mondial ar putea creşte cu 21% pe an, până în 2014, potrivit Consiliului Mondial pentru Energia Eoliană. \"Intenţionăm să avem capacitatea să oferim servicii complete în sectorul energiei eoliene, de la fabricarea turbinelor la operarea parcurilor\", a mai spus Koh. Daewoo Shipbuliding &Marine Engineering deţine 50,99% din acţiunile Daewoo Mangalia Heavy Industries, iar Şantierul Naval 2 Mai are o participaţie de 48,99%.