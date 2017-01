Dakota Fanning, noua revelaţie a Hollywood-ului

Patru ani de la debutul Dakotei Fanning au trecut ca prin vis. Avea zece ani cînd devenea celebră în rolul fiicei lui Tom Cruise în “War Of The Worlds / Războiul lumilor”, iar zilele trecute o domnişoară încîntătoare s-a prezentat pe covorul roşu la premiera de la Los Angeles a thriller-ului ştiinţifico-fantastic “Push”. Tînăra actriţă, care pare mult mai sofisticată pentru cei 14 ani pe care îi are, a afişat o rochie scurtă fără să asorteze bijuterii. Dakota Fanning a atras toate privirile, eclipsîndu-şi colegii de distribuţie Djimon Hounsou, Chris Evans şi Camille Belle. Cu această ocazie, starleta a anunţat că are mari şanse să fie aleasă să compleze distribuţia unui nou film ştiinţifico-fantastic, intitulat “Twilight”. Dakota Fanning va interpreta de această dată rolul unei vampiriţe sîngeroase şi le va da replica lui Robert Pattinson, Kristen Stewart şi Taylor Lautner. Pînă atunci însă Dakota Fanning va mai promova două filme, „New Moon” şi animaţia „Coraline Friday”. Deşi are o vîrstă fragedă, producătorii şi regizorii americani se înghesuie să lucreze cu ea pentru că este talentată şi mult mai serioasă decît Lindsay Lohan, de exemplu.