Dalai Lama a primit un album închinat Regelui Mihai

Profesorul internaţional de yoga Dana Ţupa a fost, la începutul lunii septembrie, în India, cunoscându-l personal pe Dalai Lama. Întâlnirea de neuitat a avut loc la Templul de lângă Palatul din oraşul Dharamsala, unde trăieşte liderul spiritual al buddhismului.

„La templul unde se află Dalai Lama, am fost verificaţi foarte strict şi, în afară de khata (n.r. - eşarfă albă folosită în ceremonii, oferită în semn de respect ca ofrandă şi simbolizând puritatea inimii şi a aducătorului), nu am fost lăsaţi să intrăm cu nimic, toate bagajele rămânând în zona Security Check. Mi-am pregătit momentul acesta cu multe luni bune înainte şi chiar am îmbrăcat o rochie tibetană, în semn de adânc respect, pentru a fi alături de acest om atât de special”, a spus Dana Țupa.

Românca a venit pregătită pentru întâlnirea cu liderul spiritual tibetan: un album de la a 80-a aniversare a Regelui Mihai. „Deşi, din punct de vedere teoretic, era imposibil ca să ajungă cadoul meu la destinaţie, am reușit totuşi să îl păstrez cu mine şi am continuat călătoria până la palatul aflat pe vârful unui munte, aleea fiind plină cu sute de oameni din toate colţurile lumii, care aşteptau emoţionaţi să trăiască, poate, experienţa vieţilor lor. Puţini sunt cei care ajung să fie atât de aproape de acest om minunat şi acum era un moment real de Graţie. Ajunşi sus, Dalai Lama, la cei 80 de ani ai săi, îi întâmpină pe toţi stând în picioare şi onorând astfel pe cei care aşteptaseră acest moment de excepţie”, a evocat românca.

„Conştientizând momentul special pe care îl trăiam, chiar în faţa lui Dalai Lama, copleşită de emoţii, i-am înmânat cadoul pe care îl ţinusem la piept în tot acest timp, încă de la intrarea în templu. M-am uitat în ochii lui blânzi şi i-am spus că acest album este despre un minunat om care, la fel ca Sfinţia Sa, este un rege fără regat şi un pacifist recunoscut de comunităţile internaţionale. Timpul presa... adusesem cu mine şi o rugăminte specială şi personală, iar după ce m-a ascultat cu luare aminte şi privindu-mă până în străfundul sufletului, spre surprinderea mea faţă de gest, mi-a aşezat capul pe pieptul lui şi mi-a vorbit fără încetare, moment în care timpul s-a oprit în loc, trăind experienţa eternităţii”, a povestit profesorul de yoga acreditat internațional Dana Țupa, fondatorul Purna Yoga Academy, prima şcoală de yoga din România acreditată de Yoga Alliance International USA.

