Dalai Lama va renunţa la statutul de lider tibetan, dacă violenţele se agravează

Dalai Lama a declarat marţi că va renunţa la statutul de lider tibetan, dacă violenţele scapă de sub control în Tibet. “Dacă lucrurile scapă de sub control, atunci singura mea opţiune este să mă retrag complet”, a declarat Dalai Lama, liderul spiritual tibetan aflat în exil, în cadrul unei conferinţe de presă la Dharamsala, în nordul Indiei. Premierul chinez, Wen Jiabao, l-a acuzat marţi pe Dalai Lama că a organizat protestele soldate cu mai mulţi morţi şi a precizat că susţinătorii lui încearcă să saboteze Jocurile Olimpice de la Beijing, din august. Dalai Lama a respins acuzaţiile Chinei privind instigarea la violenţă. “Investigaţi în totalitate. Dacă vreţi să investigaţi aici, sînteţi mai mult decît bineveniţi. Puteţi să îmi verificaţi pulsul, urina, fecalele, totul”, a spus ironic Dalai Lama. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace a declarat că doreşte autonomie în interiorul Chinei, nu independenţă. Protestele organizate de călugări în oraşul Lhasa au devenit violente vinerea trecută, creînd o situaţie delicată pentru Guvernul chinez înaintea Jocurilor Olimpice. Un purtător de cuvînt al Guvernului chinez a propus aducerea lui Dalai Lama în faţa justiţiei, sub acuzaţia de instigare la violenţă.

Guvernul tibetan în exil afirmă că protestele violente din China, reprimate de autorităţi, s-au soldat cu 99 de morţi. “Informaţiile au fost confirmate de mai multe surse”, afirmă Thubten Samphel, purtătorul de cuvînt al Guvernului tibetan în exil, precizînd că 19 tibetani au murit în noi proteste izbucnite marţi. De asemenea, o organizaţie pentru drepturile omului a anunţat marţi că 30 de protestatari au fost arestaţi pentru că au organizat o nouă manifestaţie în Lhasa, încălcînd măsurile de securitate instaurate de autorităţi. Zece călugări budişti de la mînăstirea Dinka au organizat, luni seară, un protest în apropiere de Lhasa, iar lor li s-au alăturat şi localnicii, a anunţat Centrul Tibetan pentru Drepturile Omului şi Democraţie. În paralel, autorităţile chineze au continuat operaţiunile pentru restabilirea ordinii în Tibet şi în regiunile învecinate. Poliţia locală nu a reuşit să limiteze protestele, astfel că au fost chemate forţe suplimentare.

Pe de altă parte, se relatează că mai mulţi manifestanţi au ars, marţi, drapeluri chineze şi au scandat “Libertate în Tibet”, în faţa consulatului Chinei din Sydney, pentru a protesta faţă de represiunile din Tibet. Circa 100 de persoane, majoritatea de origine tibetană, s-au adunat în faţa consulatului din centrul oraşului Sydney. Aproximativ 20 de poliţişti i-au îndepărtat pe manifestanţi de clădire, fără a proceda la arestări. Sîmbătă, în cursul unei manifestaţii în favoarea Tibetului, în urma unor ciocniri, un bărbat a fost cercetat pentru agresarea unui poliţist.