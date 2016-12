Dă-le bancherilor cu casa-n cap!

SĂ VEZI ȘI SĂ NU CREZI! Legea dării în plată a trecut, după luni de du-te - vino în comisii și după un lobby absurd de virulent al bancherilor (în care au fost aduși toți opozanții probabili și improbabili, de la guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și aproape toți viceguvernatorii până la asociațiile de protecție a copiilor și întreaga pleiadă de analiști externaliști unși cu toate bonusurile și șpăgile din lume). Potrivit numărătorii din Camera Deputaților, 207 voturi au fost „pentru“, unul a fost „împotrivă“, iar cineva s-a abținut. Probabil că așa e regula - dacă ar fi fost 209 voturi „pentru“, bătea la ochi. Și totuși, ca să-l parafrazăm pe Marean Vanghele, după atâtea luni în comisii, legea dării în plată nu mai este legea care ar trebui să fie. Din nefericire, Prima Casă a ieșit de sub incidența legii, după atacul cu accente comuniste al BNR & Co. O subvenție către bănci, un adevărat risc sistemic sever, care ține-n viață 100% artificial creditarea de gen și care are mari șanse să ne-arunce într-o criză a la 2008... Și-n plus, plafonul de preț al locuințelor care intră sub incidența dării în plată a fost majorat de la 150.000 la 250.000 euro, fapt care i-a supărat pe bancheri, care susțin că prevederea e cu dedicație pentru rechinii imobiliari și pentru politrucii din dispozitiv. Desigur, mai sunt și oamenii care și-au luat/construit case, dar cât contează ei pentru bănci? Legea se va aplica retroactiv, spre disperarea navei-mamă BNR, pe bordul căreia s-au aprins probabil becurile roșii de avarie. Desigur, în viața reală, cursul leu/euro a scăzut cu 0,03% (!?!?!?! - n.r.), semn că și restul investitorilor au încredere în banca centrală (sarcasm - n.r.). Totodată, legea se va aplica și celor se află deja în procedură de executare silită.

REACȚII Comentariile BNR au venit imediat, prin intermediului consilierului etern Adrian Vasilescu. El nu-i dă viață lungă legii, considerând că sunt multe scăpări de natură juridică. De partea neofticată a baricadei, avocatul Gheorghe Piperea a notat că odiseea dării în plată s-a terminat cu bine și că, de acum înainte, patrimoniul și viața celor supraîndatorați se vor putea echilibra - „Și Curtea Constituțională poate curma entuziasmul lobby-ist al băncilor abuzive, respingând excepția de neconstituționalitate a articolelor 12 - 13 din legea clauzelor abuzive. Și uite-așa contractele noastre cu băncile și cu restul comercianților se vor putea balansa! Hai să îi învățăm pe acești copii răsfățați ai capitalismului de pradă ce înseamnă echilibrul și smerenia“.