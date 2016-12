Dalma Kovacs lansează o piesă compusă de Laurenţiu Duţă

Tânăra solistă Dalma Kovacs, o voce autohtonă care a trezit interes în urmă cu trei ani, când a participat la Selecţia Naţională a Eurovisionului, se pregăteşte să revină în atenţie cu o nouă piesă, intitulată „Fever”. Noul single este compus de Laurenţiu Duţă şi a fost deja licenţiat la casa de discuri Cat Music, urmând să fie lansat oficial în perioada imediat următoare.

„Piesa este gata încă de prin 2011, anul trecut am fost contactat de către artistă şi managerul ei. Suntem curioşi cum va fi primită de către ascultători, vrem să vedem ce părere au şi radiourile, apoi vom vedea ce vom face mai departe şi cum vom colabora”, a declarat Laurenţiu Duţă.

Dalma Kovacs s-a născut pe 18 mai 1985, la Braşov şi a devenit cunoscută publicului larg pentru prima oară în 2007, când a participat la un concurs televizat intitulat „Faimoşii”. Dalma a colaborat în trecut şi cu Marius Moga, cel care i-a compus piesa „Love Was Never Her Friend”, cu care a ocupat locul 6 în finala românească Eurovision 2009.