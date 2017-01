Dalma se bucură de succes în show-biz-ul autohton

Dalma, tînăra interpretă care a fost selectată pentru semifinalele Eurovisionului românesc cu piesa „Love Was Never Her Friend”, compusă de Marius Moga, a stîrnit interes şi în show-biz-ul autohton. De curînd, un cunoscut post muzical de televiziune a considerat că piesa se potriveşte cu publicul său, astfel că a solicitat filmarea unui videoclip, pentru a putea difuza melodia. Interpreta a fost extrem de încîntată de această propunere, astfel că, zilele trecute, Dalma şi echipa care o susţine s-au adunat în clubul „The Church”, pentru a filma clipul. Filmările au durat mai bine de trei ore şi, spre deosebire de alte clipuri, acesta a fost filmat cu sunet live. Dalma a cîntat piesa „Love Was Never Her Friend” de peste cinci ori, cu toate că aceasta este o melodie care solicită mult vocea, iar interpreta se află într-un turneu al televiziunilor, în această săptămînă şi cîntă live pretutindeni. În clip, Dalma a fost însoţită de echipa de dansatori din trupa „Trouble Crew”, cu care a filmat şi videoclipul pentru Eurovision. Cu un joc de umbrele imaginat de Marius Moga şi o coregrafie semnată de Paul Gheorghe, noul clip are o imagine dinamică, deşi piesa „Love Was Never Her Friend” vorbeşte despre dragoste şi dezamăgire.

La filmări, alături de Dalma s-au aflat Marius Moga, dar şi întreaga echipă de la „My Band”. Videoclipul va putea fi vizionat, în zilele următoare, pe postul de televiziune UTV.