Dalma, supărată pe televiziunile care promovează „play-back”-ul

Dalma, solista calificată în finala naţională Eurovision 2010 cu piesa „I`m Running”, va susţine o serie de concerte de promovare prin ţară. Turneul, intitulat sugestiv „Running 4 Oslo!”, se va întinde pe parcursul a 10 zile şi va ajunge în oraşe precum Constanţa, Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca. În afară de concertele din ţară, Dalma are în program şi câteva spectacole, tot cu scop promoţional, pe continent, şi va onora astfel invitaţiile primite de la televiziuni din Grecia şi Polonia. Artista s-a arătat însă nemulţumită de promovarea non-valorilor prin prisma lipsei de profesionalism sau a nepotismului reflectat în atitudinea unor producători tv din România: „Sunt foarte bucuroasă ca voi avea ocazia să cânt şi pentru emisiuni din alte ţări. Sper ca acolo să găsesc mai multă bunăvoinţă din partea producătorilor tv, care îmi vor respecta statutul de artist, permiţându-mi să cânt live. Nu aşa s-a întâmplat într-o emisiune recentă, la care am participat, deşi, din câte am înţeles, alţi concurenţi au beneficiat de acest favor\", a declarat Dalma. Pe 6 martie, aceasta va intra în concurs cu numărul 4 şi va interpreta melodia “I`m Running`, compusă de Cornel Ilie.