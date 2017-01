Dan Bălan, din nou în top

Dan Bălan, fostul component al trupei „O-Zone”, cunoscut şi sub numele de „Crazy Loop”, proiect cu care a revenit în atenţia publicului, continuă seria succeselor. De curînd, artistul a mai „bifat” o distincţie, hitul „Joanna (Shut up)”, cel de-al doilea single promovat de pe albumul „The Power of Shower”, fiind ales în cadrul Galei Premiilor Romanian Top Hits de la Bacău drept „Cel mai bun hit al anului 2008”, la secţiunea „Boys”. „Sînt onorat şi bucuros că publicul a ales piesa Joanna (Shut up), Best Boy Hit – 2008! Le mulţumesc tuturor şi sper ca pentru fani The Power of Shower să fie Best Album!”, a declarat artistul.

Piesa „Joanna (Shut up)” a fost lansată pe piaţa muzicală din România în luna mai a acestui an.