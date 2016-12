Dan Bălan, în căutarea... dragostei din tei

Dan Bălan, cunoscut publicului sub numele de Crazy Loop, se află, în prezent, în Basarabia, cu ocazia ediţiei 2009 a Festivalului Internaţional „Faces of Friends”. Artistul a menţionat pentru un post de televiziune local că încă se află în căutarea... dragostei din tei. Interpretul se referea la căsătorie şi a adăugat: „Nu mă însor degeaba, sînt încă în căutarea dragostei din tei. Şi în fiecare an, cînd înfloreşte teiul, sper s-o întîlnesc”. Astfel, Bălan a trezit speranţele în inimile admiratoarelor sale, dar şi ale fanelor fostei trupe O-Zone.

Bălan a mărturisit că, în toamnă, există posibilitatea ca fosta formaţie să se reunească. Este vorba de un concert aniversar, care va avea loc în oraşul natal. Cîntăreţul va prezenta piese noi, dar şi cele mai vechi, din repertoriul O-Zone. Referitor la foştii colegi, Radu şi Arsenie, Crazy Loop a declarat: „Dacă vor avea plăcerea, vor urca pe scenă”.

Dan Bălan este un cîntăreţ şi compozitor basarabean şi a fondat, în 1999, celebra trupă O-Zone, cu care a cunoscut faima internaţională. Piesa „Dragostea din tei” nu mai are nevoie de nicio prezentare: a cucerit mapamondul şi s-a aflat în topul clasamentelor muzicale în 32 de ţări. După destrămarea trupei, în 2004, Bălan s-a stabilit în Statele Unite, apoi a revenit în România, cu un proiect solo pop-dance, intitulat Crazy Loop.