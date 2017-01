Dan Bălan revine în atenţie

Dan Bălan, fostul component al trupei „O-zone”, revine în atenţia fanilor săi cu o nouă piesă de pe albumul „Crazy Loop”. După ce primul single lansat, „Crazy Loop”, de pe albumul „The Power of Shower”, a făcut furori în România, piesa fiind pe locul I în Romanian Top 100 numeroase săptămîni, Dan promite ca noul cîntec să fie la fel de apreciat. În această seară, Dan va lansa şi videoclipul piesei „Joanna Shut Up!”, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Clipul are toate „ingredientele” unei poveşti pline de culoare, filmată într-o casă tipic americană, o explozie de bucurie şi dans, cu păpuşi vii, copii puşi pe şotii şi un personaj central pe nume Joanna. „În timpul filmărilor, am fost cuprins de o magie pe care am mai simţit-o doar la show-ul Tanti Ludmila, pe care îl produceam prin 2000, în Republica Moldova. Am avut parte de o stare deosebită, pe care doar copiii ne-o pot crea”, a declarat Dan Bălan.

Piesa „Joanna Shut Up!”, care va fi lansată în această seară, pe un cunoscut post TV, este cel de-al doilea extras de pe albumul „The Power of Shower”, lansat pe piaţă la sfîrşitul anului trecut.