Dan Bitman a aniversat 48 ani

Solistul trupei Holograf a împlinit, ieri, 48 de ani. Născut la Bucureşti, pe 29 martie 1962, Dan Bittman este liderul celebrului grup din anul 1985. În 1989 a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti. În 1994 a reprezentat România în cadrul concursului muzical Eurovision, unde a acumulat 14 puncte, ocupând, la final, locul 21. În anii 2001-2003, a moderat o emisiune-concurs difuzată de TVR 1, iar din noiembrie 2004 a revenit pe platourile postului public de televiziune.

În acest an a acceptat postul de consilier la Ministerul de Finanţe, fapt pentru care a fost ţinta a numeroase critici. Dan Bittman are o viaţă personală destul de tumultoasă care ţine primele pagini ale tabloidelor. Are trei copii cu o fostă iubită, Liliana, toţi botezaţi de colegul său de trupă, Edi Petroşel. Nu s-a căsătorit niciodată, pe motiv că nu este adeptul căsătoriei rapide care sfârşeşte printr-un eşec.