Dan C. Mihăilescu, la Constanța

„Omul care aduce cartea”, Dan C. Mihăilescu, este așteptat la Constanța pentru a susține conferința „Cinism, autoritarism pragmatic și luciditate corozivă în memorialistica lui Constantin Argetoianu”. Evenimentul va avea loc mâine, de la ora 12.00, în Sala Senatului de la Universitatea „Ovidius”, instituția de învățământ superior fiind co-organizator al evenimentului, alături de filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. Potrivit organizatorilor, conferința lui Dan C. Mihăilescu, un „împătimit al memorialisticii”, are în centrul ei memoriile lui Constantin Argetoianu, „un personaj-cheie al perioadei interbelice, prea puțin studiat, dar esențial pentru înțelegerea României profunde”.

Dan C. Mihăilescu, „Omul care aduce cartea”, este un comentator subtil, captivant și carismatic, care face accesibilă cartea oricui îi acordă o cât de mică atenție. Invitatul Uniunii Scriitorilor, Filiala Dobrogea, și al Universității „Ovidius” scrie cărți spectaculoase, inteligente, fiind unul dintre eseiștii remarcabili. Cărțile sale - „Literatura română în postceaușism” vol. I (Memorialistică), vol. II (Proză), vol. III (Eseistică), „Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu”, „Despre Cioran și fascinația nebuniei”, „Cărțile care ne-au făcut oameni”, „I.L. Caragiale și caligrafia plăcerii”, „Castelul, biblioteca, pușcăria. Trei vămi ale feminității exemplare”, „Despre nerăbdarea de a fi răbdător” - fac deliciul cititorilor și aduc succesul în librării”, se arată în comunicatul de presă al organizatorilor.