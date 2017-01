Dan Diaconescu şi Doru Pârv, arestaţi pentru 29 de zile

Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a decis, ieri dimineaţă, arestarea lui Dan Diaconescu şi Doru Pârv, instanţa admiţând cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de emitere a unui mandat pentru 29 de zile. Dezbaterile privind cererea de arestare a celor doi s-au încheiat în jurul orei 4 dimineaţa, cu două ore înainte să expire ordonanţele de reţinere emise de procurorii DNA pe numele celor doi. Avocaţii lor au anunţat că vor face recurs, la Tribunalul capitalei. Patronul postului OTV, Dan Diaconescu, şi realizatorul TV Doru Pârv au fost reţinuţi, marţi, la ora 16.15, de către procurorii DNA, pentru şantaj şi ameninţare faţă de primarul comunei arădene Zărand, conservatorul Ion Moţ, anchetatorii solicitând Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti arestarea preventivă a celor doi, pentru 29 de zile. Cererea de arestare s-a judecat în şedinţă secretă. În rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de Dan Diaconescu - datată 18 iunie - se arată că acesta, “în calitate de administrator şi realizator de programe la postul OTV, ar fi exercitat acte de ameninţare, atât în mod direct, cât şi prin intermediul lui Dorel Petru Pârv, cu scopul de a determina persoana vătămată, Ion Moţ, primarul comunei Zărand, judeţul Arad, să dea o sumă totală de 200.000 euro”. Sub presiunea acestor ameninţări, din suma pretinsă iniţial, edilul din Zărand ar fi plătit efectiv 30.000 euro şi 4.200 lei. Potrivit rezoluţiei, “ameninţarea constă în darea în vileag a unor fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana vătămată, cum ar fi alegaţia că ar deţine o avere importantă, nejustificată, precum şi că ar efectua tranzacţii ilicite cu terenuri agricole, păgubind astfel cetăţenii comunei Zărand”. Primarul Moţ a declarat, la o televiziune, că nu a vorbit niciodată cu Diaconescu, ci numai cu Pârv căruia i-a dat toţii banii: “Nu îi aveam, dar m-am împrumutat, pentru că mi-au spus că băiatul meu o să aibă accident”. Când vine vorba de câţi bani ar fi dat celor de la OTV, edilul nu vrea să vorbească. El spune că a dat banii “de fraier”. Moţ a povestit şi despre împrejurările în care i s-au cerut banii: “Am fost la Olari, la primarul Muscă, (Muscă Ştefan-n.red.) şi acolo a venit un domn de la OTV şi mi-a spus că vrea să facă un interviu despre realizările din mandatul dumneavoastră. Am întrebat dacă costă ceva şi au spus că 800 de euro”. El susţine că nu a văzut caseta şi nici cei de la OTV nu i-au spus despre ce e vorba. El spune despre Pârv că este “un escroc”, dar admite că s-a dus la el cu încredere şi că şi alte persoane din anturajul său au făcut la fel: “Doru Pârv era mereu la mine, îmi spunea că îşi face OTV-ul nou şi că are nevoie de bani, să îşi ia plasme şi ce mai e nevoie. Eu nu am nimic cu Dan Diaconescu, am ce am cu Doru Pârv”. În plus, acesta susţine că a primit de la preşedintele CJ Arad o notă în care se cerea ca echipele OTV să nu mai fie primite în localitate, iar în cazul în care acestea vin, să fie anunţată poliţia, deoarece aceştia s-au folosit de numele său.