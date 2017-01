Dan Lungu, decorat de statul francez cu Ordinul Artelor şi Literelor

Unul dintre cei mai apreciaţi autori români contemporani, Dan Lungu, a fost distins de statul francez cu prestigiosul titlu de Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor - Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Recunoscut ca parte a Ordinului Naţional al Meritului de către Charles de Gaulle, în 1965, titlul recompensează cele mai importante personalităţi culturale ale lumii franceze, dar se acordă şi cetăţenilor de alte naţionalităţi, pentru contribuţii excepţionale în îmbogăţirea patrimoniului cultural francez.

Scriitorul român şi-a exprimat suprinderea şi bucuria, totodată: „Sunt luat prin surprindere. Am senzaţia că Franţa mi-a pus gând bun. Nu am avut norocul unui unchi bogat în America, dar iată că am şansa unei mătuşi generoase în Europa. Mulţumesc!\".

Până în prezent, Dan Lungu are publicate, la editura pariziană Jacqueline Chambon, cărţile „Le paradis des poules\" (Raiul găinilor), „Je suis une vieille coco!\" (Sunt o babă comunistă!) şi „Comment oublier une femme\" (Cum să uiţi o femeie), în traducerea lui Laure Hinckel. Mai mult, publicaţii de renume mondial precum „Le Figaro Litteraire”, „La Quinzaine Literaire”, „l’Humanité” sau „Lire”, au dedicat literaturii lui Lungu spaţii generoase. „Dan Lungu trebuie citit de urgenţă\", a scris astfel „Lire\".