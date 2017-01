Dan Manoliu: „Băieţii sînt foarte bine văzuţi şi publicul îi simte foarte aproape”

Membrii „Todomondo”, formaţia care reprezintă România la Eurovision în acest an, au avut, miercuri, o zi de relaxare înaintea finalei de sîmbătă, de la Helsinki. Cei şase artişti au vizitat o fabrică de ceramică, dar s-au şi amuzat, încercîndu-şi forţa în aruncarea cu… toporul la ţintă. Deoarece miercuri nu aveau programate repetiţii, membrii trupei au ales să facă un scurt tur al oraşului Helsinki, alături de alte delegaţii. Excursia i-a purtat mai întîi la o fabrică de ceramică, sticlă şi decoraţiuni interioare, una dintre mîndriile Finlandei, iar masa i-a aşteptat pe insula Uunisaari, unde aceştia au ajuns cu vaporul. De asemenea, reprezentanţii României la Eurovision au făcut cunoştinţă cu faimoasele saune finlandeze, aflate chiar în faţa clădirii unde au luat masa, alături de un jacuzzi cu apă fierbinte. La coborîrea de pe vaporul care i-a dus pe insulă, interpreţii au acordat un interviu unor jurnalişti de la o televiziune bosniacă.

După-amiază, „Todomondo” a fost invitată să cînte în Eurovision Village, în cadrul programului „2007 - European Year of Equal - Opportunities for All”, interpretarea trupei fiind apreciată de publicul aflat în cortul special amenajat. Seara,

„Todomondo” a cîntat la Lasipalatsi Fun Center, alături de alţi concurenţi la Eurovision. Chiar dacă au urcat pe scenă imediat după Hanna, reprezentanta gazdelor, băieţii au reuşit să facă publicul să cînte şi să danseze pe piesa lor, „Liubi, Liubi, I Love You”. „Băieţii sînt foarte bine văzuţi şi sînt populari, publicul îi simte foarte aproape, Andrei este cel mai căutat. Ieri (n.r. miercuri) am repetat şi la hotel, unde am închiriat o sală de conferinţe, pentru care am dat 100 de euro pe oră”, a mărturisit Dan Manoliu, şeful delegaţiei României la Eurovision 2007. Tot seara, Vlad, unul dintre cei şase componenţi, a intrat în direct la un post de radio olandez, unde a vorbit despre formarea trupei „Todomondo”, despre planuri, dar şi despre piesa pe care o vor interpreta în concurs.