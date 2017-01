Dan Nica, vicepremier şi ministru al Internelor

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru validarea vicepremierului Dan Nica la şefia Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) a început, ieri, cu o întîrziere de o oră. Premierul Emil Boc a citit, în deschidere, scrisoarea pe care a transmis-o forului legislativ, în care solicită aprobarea Parlamentului pentru ca vicepremierul Dan Nica să preia şi portofoliul de la MAI. În timpul dezbaterilor au luat cuvîntul reprezentanţii PNL şi ai UDMR, care au fost critici la adresa Guvernului. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, a anunţat, în plenul reunit, în numele parlamentarilor liberali, că PNL nu va acorda votul său “Guvernului Boc doi şi un sfert!”. Liberalul a ţinut să spună că România marchează “sfîrşitul celui mai scurt guvern din istoria recentă”. Pe de altă parte, Olteanu nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Liviu Dragnea, susţinînd că “întîiul preşedinte de Consiliu judeţean al ţării a renunţat la Ministerul de Interne”, iar Guvernul trebuie astăzi reînvestit. În replică, premierul Boc i-a transmis liberalului Olteanu să îşi concedieze consilierii, pentru că l-au sfătuit prost, nefiind vorba de învestirea unui nou Guvern, ci de o remaniere guvernamentală, prin schimbarea structurii Cabinetului, comasîndu-se funcţiile de vicepremier şi de ministru de Interne. Comentînd acuzele lansate de Olteanu, Boc a întrebat: “Cum a reuşit PNL să lase ţara cu cel mai mare deficit bugetar de după 1989, făcînd doar 5 km de autostradă? Ar fi un subiect de meditaţie pentru discuţia de la buget. Ar fi un subiect de meditaţie cum un guvern liberal, cu un premier liberal, nu a reuşit să aloce 10,2 miliarde de euro pentru investiţii, în condiţiile în care au lăsat un deficit de 5,2%”. Deputatul Ovidiu Ganţ a vorbit cel mai puţin de la tribună, anunţînd însă că grupul minorităţilor naţionale este de acord cu solicitarea Guvernului privind cumulul de funcţii pentru Dan Nica.

Parlamentul a aprobat cu 310 voturi “pentru” şi 113 “împotrivă” nominalizarea vicepremierului Dan Nica drept ministru al Administraţiei şi Internelor, şapte parlamentari preferînd să nu-şi exercite votul. Votul din Parlament a fost secret, cu bile. Ministrul Internelor, Dan Nica, a declarat, după ce a fost validat de Parlament în această funcţie, că nu are o frămîntare sau o presiune deosebită în ceea ce priveşte numirile din cadrul ministerului său, el precizînd că le va face în funcţie de evaluarea proprie. Întrebat dacă are în vedere o persoană pentru şefia Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Nica a precizat: “Sînt vreo 117 persoane în acest moment pe lista de aşteptări”. El le-a mulţumit parlamentarilor care i-au acordat votul, el adăugînd că încrederea lor e o obligaţie pentru persoana sa. Nica a arătat, totodată, că, în opinia sa, bugetul MAI respectă cîteva condiţii esenţiale de funcţionare şi de plată a salariilor. Preşedintele Traian Băsescu, a semnat, tot ieri, decretele de revocare a lui Dan Nica din funcţia de interimar la Interne şi din funcţia de viceprim-ministru, şi numirea acestuia în funcţia de vicepremier şi ministru al Internelor, jurămîntul avînd loc în cursul după-amiezii, la Cotroceni, la ceremonie participînd preşedinţii Camerelor Parlamentului şi membri ai Guvernului, în frunte cu premierul Emil Boc. Şeful statului i-a spus ministrului Nica, după ce acesta de depus jurămîntul, că are convingerea că lucrurile stabilite înainte de desemnare vor fi respectate în mandatul social-democratului: “Un mandat greu, care vizează în primul rînd consolidarea încrederii pe care populaţia trebuie să o aibă în statul român, că este capabil să menţină ordinea în stat dincolo de atmosfera creată public prin mass-media”. Preşedinţia informează că şeful statului va participa, astăzi, la ceremonia de instalare în funcţie a lui Dan Nica la şefia MAI..