Dan O'Brien, în Hall of Fame-ul atletismului american

Decatlonistul Dan O'Brien, campion olimpic în 1996 la Atlanta, va fi primit în Hall of Fame-ul atletismului american, alături de alţi şapte sportivi, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 2 decembrie. O'Brien, care este deţinătorul recordului mondial şi care a cîştigat de trei ori titlul mondial, s-a retras din activitate în urmă cu un an. Ceilalţi atleţi care vor intra în Hall of Fame alături de O'Brien sînt Kevin Young, Rex Cawley, Lynn Jennings, Ben Eastman, Bill Nieder, Matt McGrath şi directorul general al Federaţiei Americane de Atletism în perioada 1979-1997, Ollan Cassell.